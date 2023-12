En charla con UNO 106.3, a través del equipo Dial Deportivo, el presidente Luis Spahn fue muy honesto al hacer un balance en lo deportivo, dejando entrever que el resultado final no tiene que tapar lo que se hizo mal: "Un año malo en el fútbol masculino, que es el motor del club, donde no se dieron los resultados esperados. Sentíamos que estábamos para otra cosa y no ligamos. Terminamos con un pesar y una angustia que se trasladó a los hinchas y socios con la permanencia, que recién se pudo concretar en la última fecha. No pudimos hacer las incorporaciones que queríamos. Tendremos por suerte de contar con Lucas Gamba ya el año que viene y seguiremos trabajando para enriquece al plantel. Nos faltaron en su momento tres jugadores que nos brinden solidez y pertenencia y no lo pudimos concretar".