Luis Spahn, sin vueltas en Unión: "El mejor refuerzo es que no se vaya nadie"

En charla con LT9 AM 1150, el mandamás rojiblanco contó: "Como dirigente estamos trabajando para generar todas las condiciones y que este proceso feliz y virtuoso pueda continuar, siempre cerca del cuerpo técnico, porque es quien toma la temperatura diaria del plantel acompañando en logística y materiales. Estamos analizando los jugadores a incorporar en base a una posible salida. En pocas semanas hubo un cambio, ya que el cuerpo técnico me avisó que todos los puestos está cubiertos por dos jugadores y muchos levantaron. Los que llegaron y los jóvenes crecieron, por lo que dentro de eso estamos todos satisfechos. Tal como lo dijo Cristian (González), el mejor refuerzo es que no se vaya nadie, que no es una tarea difícil -en todo sarcástico– por suerte cuando a un jugador recibe una oferta del exterior y que ganará lo que acá lograría en varios años".