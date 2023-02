Luna Diale: "Unión tiene que volver a las bases"

Más adelante admitió que "el partido con Instituto lo planeamos de una forma, y en el transcurso del juego se dio de otra manera, lo dejamos jugar y nos hicieron dos goles. Intentamos reaccionar y no pudimos. Hay que volver a la bases, sentir cómodos, seguros para continuar por el camino que creemos todos es primordial para cosechar buenos puntos".

En referencia a lo que viene, no dudó en subrayar que "la verdad que hoy en día no pensamos en el Clásico, sino en Barracas, hace mucho que no se nos da la victoria de visitante. Al principio del año pasado tuvimos una buena racha, después no se nos dio. Queremos esforzarnos para seguir trabajando por el camino que queremos todos".

Y luego, agregó: "Creo que son los caminos que conocíamos desde antes, sentirnos cómodos con la pelota, estar más tranquilos y no pensar en lo que podrán hacer los otros, sino en lo que hagamos nosotros, confiados como grupo, tenemos material para dar muchísimo más de lo que podemos dar".

Cuando lo consultaron sobre las partidas de Nardoni y Portillo, más las llegadas de caras nuevas, Luna Diale disparó: "Se sintieron las bajas porque fueron dos jugadores fundamentales el año pasado, con Gordillo y Aued llegaron jugadores con mucha experiencia, se acoplaron bien, es fundamental eso para el equipo".

En la parte final, reconoció que "no soy de observar las redes, soy ajeno a eso, lo de las incorporaciones, ideas y llegadas, es ajeno a nosotros, estamos contentos con los jugadores de experiencia que llegaron, suman al plantel y eso es beneficioso para todos".