Madelon: "Al hincha de Unión le digo que esté tranquilo, que material hay"

"Me voy triste por el resultado. El análisis que hago es que lo leímos bien, jugando una media hora de manera correcta, pero con el gol se rompió el partido. El plan era bueno, donde tratamos de contrarrestar y cerrarle las bandas, pero estuvimos mal con la pelota y Estudiantes lo aprovechó". Así de autocrítico fue el entrenador de Unión, Leonardo Madelón, después de consumada la derrota como visitante 3-1 en La Plata por la 18ª fecha de la Superliga.

"Nada que reprochar. Fue un partido difícil. Cuando Estudiantes se puso en ventaja después lo terminó ganando bien", agregó el DT, que en cada palabra dejó en claro que simplemente no se estuvo en una buena noche.

Asimismo, se refirió a la roja que recibió Jonathan Bottinelli: "La primera amarilla no me pareció, pero la segunda sí por ir al piso, que de visitante es amarilla segura. No estoy de acuerdo con la sanción del penal. Porque hay miles de agarradas de esas. Pero eso no influye en el partido, porque estuvimos desordenados y perdimos bien".

Además, reconoció que "contra otro equipo vos no podés andar bien y quizás lo controlás y ganás, pero Estudiantes tiene claro todo y con oficio lo ganó. Tiene jerarquía y nosotros solo teníamos el plan y una vez que se rompió nos costó".

Pensando en el partido contra Atlético Mineiro del jueves en Santa Fe por la primera fase de la Copa Sudamericana, contó que es lo que más rescata del cotejo de este sábado: "Que terminaron todos sanos y eso es bueno. Están golpeados y dolidos anímicamente por este resultado, pero no hay que llorar y solo pensar en seguir. Estamos haciendo la logística que hay que hacer para llegar bien ante Mineiro, que es un grande de Brasil y pero nosotros también somos un equipo importante".

Volviendo a lo que dejó el cotejo ante el Pincha, se animó a decir que "si en el 2-1 lo podíamos aguantar un poco más, la historia pudo ser otra. Pero estudiantes lo ganó bien. No hay vueltas".

"Quedó poquita gente de la base y por eso todos se van conociendo. Haremos un planteo bueno el jueves. Estuvimos mirando a Mineiro en sus últimos encuentro y ya nos ponemos a seguir laburando en eso. Ojalá hagamos una buena presentación. Por eso le digo al hincha que esté tranquilo, porque material y ganas de crecer hay", concluyó.