Madelón busca la fórmula para que Unión recupere el rumbo ante Defensa y Justicia

El DT de Unión, Leonardo Madelón, todavía esconde las cartas para jugar ante Defensa en el 15 de Abril por la fecha 13 de la zona A del Clausura

Unión atraviesa un momento clave, porque hace cuatro que no gana y bajó varios escalones en la zona A del Clausura . Lo positivo al menos que, así y todo, todavía está en zona de playoffs y muy cerca de asegurar la permanencia, el gran objetivo que se trazó Leonardo Madelón . Entonces, el partido ante Defensa puede ser bisagra.

• LEER MÁS: La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Por eso, el entrenador santafesino analiza variantes con la idea de encontrar respuestas y volver a sumar de a tres frente a su gente. Luego del traspié ante Central Córdoba, dijo que tenía el "lindo desafío" de resolver esta situación.

• LEER MÁS: Unión y Madelón deben dar la talla y volver a ganar un partido importante

Madelón prepara cambios en Unión

La buena noticia es que todo el plantel está a disposición, lo que le permite al cuerpo técnico barajar distintas alternativas. Entre las opciones que evalúa Madelón aparece el regreso de Marcelo Estigarribia, que llegó con lo justo al cotejo en Santiago del Estero.

• LEER MÁS: Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

El delantero podría recuperar su lugar en ataque, por lo que son candidatos a salir Nicolás Palavecino y Franco Fragapane, uno de los futbolistas que más cuestionamientos viene recibiendo por su bajo nive.

image Fragapane no viene bien y podría salir en Unión.

Por ahora, el técnico no dio indicios concretos del equipo, ya que todavía no hubo una práctica de fútbol. Las primeras pistas recién podrían conocerse el fin de semana.

• LEER MÁS: Unión, uno de los planteles que más subió su valor en 2025

Con el respaldo del hincha y la urgencia de sumar, Unión buscará romper la racha adversa y reencontrarse con una victoria que le devuelva confianza y oxígeno en la recta final del certamen.