Unión y Madelón deben dar la talla y volver a ganar un partido importante

Las dos derrotas consecutivas que sufrió Unión y los cuatro partidos sin ganar, obligan más que nunca a los jugadores y a Madelón a dar la talla

El plantel de Unión y su DT Leonardo Madelón deben dar la talla y volver al triunfo.

Durante varias fechas, Unión fue puntero en la Zona A, sin embargo, las dos derrotas consecutivas ante Aldosivi y Central Córdoba lo ubican en la 5ª posición.

Y si bien el equipo se mantiene en zona de playoffs y está apenas dos puntos por debajo de Defensa y Justicia, único líder y al cual recibirá el martes, también es cierto que Argentinos que está 9ª tiene solo dos unidades menos que el Tate.

Por lo cual, el elenco rojiblanco debe cortar de manera urgente la racha negativa que incluye cuatro partidos sin ganar, con dos empates y dos caídas al hilo.

Así las cosas, tanto el plantel como Madelón tienen la chance de ganarle nada menos que al puntero y volver a demostrar que el equipo está a la altura de las circunstancias y que puede absorber las presiones.

LEER MÁS: Madelón, con dudas en todas las líneas para levantar a Unión

La realidad indica que Unión sufrió un bajón pronunciado en su rendimiento que se explica en los malos resultados. Como si los rivales le hubieran encontrado la vuelta, más allá de que el nivel de los jugadores bajó y mucho.

Así las cosas, Unión pasó de ser un equipo serio y confiable a perder con Aldosivi quien hasta ese momento no había ganado ni un partido.

Y un dato de este marcado declive, indica que Unión que era de los equipos más sólidos, en los últimos dos partidos recibió cinco goles. Y en los últimos cuatro, le marcaron siete.

LEER MÁS: Unión, uno de los planteles que más subió su valor en 2025

El Tate tiene 13 goles en contra, de los cuales seis se lo marcaron en ocho partidos y los siete restantes, en los últimos cuatro encuentros.

Lo que habla a las claras de su falta de solidez. Por ello, Madelón está obligado a mover las piezas, volver a las fuentes y recuperar la intensidad y la concentración que supo mostrar.

Así las cosas, el Rojiblanco tiene que volver a ganar un partido importante para recuperar la confianza y el próximo martes tiene la chance de hacerlo nada menos que ante el puntero para que el hincha vuelva a ilusionarse.