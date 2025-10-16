Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y Madelón deben dar la talla y volver a ganar un partido importante

Las dos derrotas consecutivas que sufrió Unión y los cuatro partidos sin ganar, obligan más que nunca a los jugadores y a Madelón a dar la talla

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2025 · 10:02hs
El plantel de Unión y su DT Leonardo Madelón deben dar la talla y volver al triunfo.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El plantel de Unión y su DT Leonardo Madelón deben dar la talla y volver al triunfo.

Durante varias fechas, Unión fue puntero en la Zona A, sin embargo, las dos derrotas consecutivas ante Aldosivi y Central Córdoba lo ubican en la 5ª posición.

Unión y la necesidad de volver a ganar un partido importante

Y si bien el equipo se mantiene en zona de playoffs y está apenas dos puntos por debajo de Defensa y Justicia, único líder y al cual recibirá el martes, también es cierto que Argentinos que está 9ª tiene solo dos unidades menos que el Tate.

Por lo cual, el elenco rojiblanco debe cortar de manera urgente la racha negativa que incluye cuatro partidos sin ganar, con dos empates y dos caídas al hilo.

Así las cosas, tanto el plantel como Madelón tienen la chance de ganarle nada menos que al puntero y volver a demostrar que el equipo está a la altura de las circunstancias y que puede absorber las presiones.

LEER MÁS: Madelón, con dudas en todas las líneas para levantar a Unión

La realidad indica que Unión sufrió un bajón pronunciado en su rendimiento que se explica en los malos resultados. Como si los rivales le hubieran encontrado la vuelta, más allá de que el nivel de los jugadores bajó y mucho.

Así las cosas, Unión pasó de ser un equipo serio y confiable a perder con Aldosivi quien hasta ese momento no había ganado ni un partido.

Y un dato de este marcado declive, indica que Unión que era de los equipos más sólidos, en los últimos dos partidos recibió cinco goles. Y en los últimos cuatro, le marcaron siete.

LEER MÁS: Unión, uno de los planteles que más subió su valor en 2025

El Tate tiene 13 goles en contra, de los cuales seis se lo marcaron en ocho partidos y los siete restantes, en los últimos cuatro encuentros.

Lo que habla a las claras de su falta de solidez. Por ello, Madelón está obligado a mover las piezas, volver a las fuentes y recuperar la intensidad y la concentración que supo mostrar.

Así las cosas, el Rojiblanco tiene que volver a ganar un partido importante para recuperar la confianza y el próximo martes tiene la chance de hacerlo nada menos que ante el puntero para que el hincha vuelva a ilusionarse.

Unión Madelón partido
Noticias relacionadas
union, uno de los planteles que mas subio su valor en 2025

Unión, uno de los planteles que más subió su valor en 2025

union, alerta ante el interes de un equipo chino por una de sus joyas

Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

colon (sj) goleo a union y es puntero del clausura de liga santafesina

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

avances concretos entre union y la familia malvicino por la compra de casasol

Avances concretos entre Unión y la familia Malvicino por la compra de Casasol

Lo último

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: Te van a meter un tiro en una pierna

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Último Momento
SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: Te van a meter un tiro en una pierna

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco Volver a Ser en Tribus

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco "Volver a Ser" en Tribus

Ovación
Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Argentina recupera a Maher Carrizo para la final ante Marruecos

Argentina recupera a Maher Carrizo para la final ante Marruecos

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía