Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón, directo en Unión: "Parece que soy un boludo que no quiere salir campeón"

Leonardo Madelón se refirió a las aspiraciones y remarcó otra vez el objetivo primario de jugar una Sudamericana. "Unión está para ganar", tiró.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 10:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Madelón, directo en Unión: Parece que soy un boludo que no quiere salir campeón

UNO Santa Fe / José Busiemi

Si hubo un concepto que Leonardo Madelón repitió durante su extensa charla con Dame Gol por Telefe Santa Fe fue el de identidad. El entrenador quiere un Unión reconocible, un equipo que salga a competir, que ataque y que no renuncie a su manera de jugar aun cuando enfrente a rivales con presupuestos superiores.

Unión juega, loco. Unión ataca, Unión arriesga”, afirmó Madelón.

LEER MÁS: Unión se frota las manos: Boca cerró la venta de Kevin Zenón a Atlas de México

No se trata solamente de una declaración de principios. El entrenador explicó que pretende que el hincha pueda ir a la cancha y reconocer a su equipo, más allá de que después el resultado pueda ser una victoria o una derrota. “Unión gana y gana con consistencia y puede perder”, resumió.

La Sudamericana, el objetivo que aparece en el horizonte para Unión

Madelón evitó prometer un campeonato y tampoco quiso alimentar expectativas que después puedan transformarse en presión para el plantel. Su fórmula es mucho más sencilla: partido a partido.

“Tenemos una evaluación interna y tenemos objetivos trazados en el cuerpo técnico”, explicó. Y dejó claro que antes de hablar de títulos hay que cumplir determinadas etapas.

Primero tenés que entrar en los puestos de copas”, sostuvo, en referencia a la pelea por los puestos que otorgan clasificación internacional.

La Copa Sudamericana aparece como una posibilidad concreta dentro del horizonte de Unión, aunque Madelón entiende que el camino todavía es largo.

Y cuando le hicieron la pregunta que todos quieren escuchar —¿para qué está Unión?— no dudó: “Para ganar. Para ganar”.

La cantera vuelve a golpear la puerta en Unión

Otro de los puntos fuertes de la entrevista fue la mirada de Madelón sobre los juveniles. El entrenador contó que sigue personalmente el trabajo de Reserva y de las divisiones inferiores.

LEER MÁS: Madelón se refirió a los rumores de su salida como DT de Unión

Madelón explicó que actualmente existen mecanismos que permiten acortar los caminos entre las inferiores y Primera, y destacó el trabajo que se realiza para conocer a los jóvenes antes de que aparezca una emergencia en el plantel profesional. “Me tomo el tiempo, voy en los horarios que entrenan”, contó.

Y puso como ejemplo a Giaccone, a quien ya había observado mucho antes de que la lesión de Mosqueira le abriera la puerta de Primera.

Un Unión que quiere competir sin esconderse

Sin embargo, cuando la charla giró hacia la posibilidad de que Unión pueda pelear por un título, Madelón no cerró la puerta. Recordó que en el fútbol argentino ya hubo equipos que, sin partir como grandes candidatos, terminaron dando la sorpresa y se consagraron. Por eso, entiende que primero hay que meterse en la pelea y después ver hasta dónde puede llegar el equipo. “¿Quién tiene más y quién tiene menos? Hay momentos que nosotros tenemos que usar ahora”, reflexionó.

LEER MÁS: Unión se frota las manos: Boca cerró la venta de Kevin Zenón a Atlas de México

Madelón también reivindicó la evolución del club en los últimos años. Para el técnico, Unión logró dejar atrás buena parte de la preocupación permanente por el promedio y hoy puede pensar en objetivos deportivos diferentes. “Hoy está estabilizado en Primera”, destacó.

Desde esa base, entiende que el siguiente paso es competir por algo más, pero sin vender humo ni prometer resultados.

La idea es clara: trabajo, identidad, juveniles y competencia. Y una frase que Madelón dejó como síntesis de su pensamiento: “Con lo que tenemos y con nosotros como somos, con nuestras capacidades, estamos convencidos de que podemos aspirar. Todos están con, y.. ¿'cuándo van a salir campeón'? Parece que soy un boludo que no quiere ser campeón, yo soy el que más quiero ser campeón. Algún día va a ser".

Unión Madelón Sudamericana
Noticias relacionadas
talleres define el equipo para recibir a union y de felippe analiza hasta cuatro cambios

Talleres define el equipo para recibir a Unión y De Felippe analiza hasta cuatro cambios

madelon hablo de los rumores que circularon sobre su salida como dt de union

Madelón habló de los rumores que circularon sobre su salida como DT de Unión

madelon hablo de su relacion con spahn y fue contundente: deberia ser mas

Madelón habló de su relación con Spahn y fue contundente: "Debería ser más"

union se frota las manos: boca cerro la venta de kevin zenon a atlas de mexico

Unión se frota las manos: Boca cerró la venta de Kevin Zenón a Atlas de México

Lo último

Una costumbre de más de 100 años: el liso santafesino ahora es patrimonio de toda la provincia

Una costumbre de más de 100 años: el liso santafesino ahora es patrimonio de toda la provincia

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1,6 millones en agosto para no caer en la pobreza

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1,6 millones en agosto para no caer en la pobreza

Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Último Momento
Una costumbre de más de 100 años: el liso santafesino ahora es patrimonio de toda la provincia

Una costumbre de más de 100 años: el liso santafesino ahora es patrimonio de toda la provincia

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1,6 millones en agosto para no caer en la pobreza

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1,6 millones en agosto para no caer en la pobreza

Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Estudiantes denunció a Depay ante la Conmebol y pide que se pierda la revancha

Estudiantes denunció a Depay ante la Conmebol y pide que se pierda la revancha

Buena noticia para Unión: Tarragona recibió una fecha de suspensión

Buena noticia para Unión: Tarragona recibió una fecha de suspensión

Ovación
Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Implacable: Unión, en el Top 3 de los más efectivos del Clausura

Implacable: Unión, en el Top 3 de los más efectivos del Clausura

Madelón habló de los rumores que circularon sobre su salida como DT de Unión

Madelón habló de los rumores que circularon sobre su salida como DT de Unión

San Lorenzo recibió un nuevo embargo por una deuda vinculada a los hermanos Pittón

San Lorenzo recibió un nuevo embargo por una deuda vinculada a los hermanos Pittón

Tercera victoria de Las Panteras en el Sudamericano y cada vez más cerca de la clasificación al Mundial

Tercera victoria de Las Panteras en el Sudamericano y cada vez más cerca de la clasificación al Mundial

Policiales
Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe