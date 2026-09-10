Madelón, directo en Unión: "Parece que soy un boludo que no quiere salir campeón"

Leonardo Madelón se refirió a las aspiraciones y remarcó otra vez el objetivo primario de jugar una Sudamericana. "Unión está para ganar", tiró.

Si hubo un concepto que Leonardo Madelón repitió durante su extensa charla con Dame Gol por Telefe Santa Fe fue el de identidad. El entrenador quiere un Unión reconocible, un equipo que salga a competir, que ataque y que no renuncie a su manera de jugar aun cuando enfrente a rivales con presupuestos superiores.

LEER MÁS: Unión se frota las manos: Boca cerró la venta de Kevin Zenón a Atlas de México

No se trata solamente de una declaración de principios. El entrenador explicó que pretende que el hincha pueda ir a la cancha y reconocer a su equipo, más allá de que después el resultado pueda ser una victoria o una derrota. “Unión gana y gana con consistencia y puede perder”, resumió.

La Sudamericana, el objetivo que aparece en el horizonte para Unión

Madelón evitó prometer un campeonato y tampoco quiso alimentar expectativas que después puedan transformarse en presión para el plantel. Su fórmula es mucho más sencilla: partido a partido.

“Tenemos una evaluación interna y tenemos objetivos trazados en el cuerpo técnico”, explicó. Y dejó claro que antes de hablar de títulos hay que cumplir determinadas etapas.

“Primero tenés que entrar en los puestos de copas”, sostuvo, en referencia a la pelea por los puestos que otorgan clasificación internacional.

La Copa Sudamericana aparece como una posibilidad concreta dentro del horizonte de Unión, aunque Madelón entiende que el camino todavía es largo.

Y cuando le hicieron la pregunta que todos quieren escuchar —¿para qué está Unión?— no dudó: “Para ganar. Para ganar”.

La cantera vuelve a golpear la puerta en Unión

Otro de los puntos fuertes de la entrevista fue la mirada de Madelón sobre los juveniles. El entrenador contó que sigue personalmente el trabajo de Reserva y de las divisiones inferiores.

LEER MÁS: Madelón se refirió a los rumores de su salida como DT de Unión

Madelón explicó que actualmente existen mecanismos que permiten acortar los caminos entre las inferiores y Primera, y destacó el trabajo que se realiza para conocer a los jóvenes antes de que aparezca una emergencia en el plantel profesional. “Me tomo el tiempo, voy en los horarios que entrenan”, contó.

Y puso como ejemplo a Giaccone, a quien ya había observado mucho antes de que la lesión de Mosqueira le abriera la puerta de Primera.

Un Unión que quiere competir sin esconderse

Sin embargo, cuando la charla giró hacia la posibilidad de que Unión pueda pelear por un título, Madelón no cerró la puerta. Recordó que en el fútbol argentino ya hubo equipos que, sin partir como grandes candidatos, terminaron dando la sorpresa y se consagraron. Por eso, entiende que primero hay que meterse en la pelea y después ver hasta dónde puede llegar el equipo. “¿Quién tiene más y quién tiene menos? Hay momentos que nosotros tenemos que usar ahora”, reflexionó.

LEER MÁS: Unión se frota las manos: Boca cerró la venta de Kevin Zenón a Atlas de México

Madelón también reivindicó la evolución del club en los últimos años. Para el técnico, Unión logró dejar atrás buena parte de la preocupación permanente por el promedio y hoy puede pensar en objetivos deportivos diferentes. “Hoy está estabilizado en Primera”, destacó.

Desde esa base, entiende que el siguiente paso es competir por algo más, pero sin vender humo ni prometer resultados.

La idea es clara: trabajo, identidad, juveniles y competencia. Y una frase que Madelón dejó como síntesis de su pensamiento: “Con lo que tenemos y con nosotros como somos, con nuestras capacidades, estamos convencidos de que podemos aspirar. Todos están con, y.. ¿'cuándo van a salir campeón'? Parece que soy un boludo que no quiere ser campeón, yo soy el que más quiero ser campeón. Algún día va a ser".