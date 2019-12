Madelón: "El desafío es pasar la primera fase"

Llegó el gran día para Unión. Este martes conocerá el rival que tendrá en la edición 2020 de la Copa Sudamericana, su segunda participación consecutiva a nivel internacional.

Después de haber afrontado el bautismo de fuego ante Independiente del Valle, quien después se coronaría campeón, los rojiblancos intentarán mejorar su performance de la mano de Leonardo Madelón.

El actual conductor rojiblanco llegó este lunes a Asunción junto a su ayudante de campo, Carlos Moncho Ruiz, para asistir a la ceremonia donde quedarán armados los cruces de la ronda inicial.

En diálogo con radio Sol 91.5 reconoció que "nosotros en el debut del año pasado después se comprobó que enfrentamos al campeón, cuando nos cruzamos dijimos que era bravísimo, siempre lo sostuvimos. Quedamos afuera por penales, pero era un equipo que en su recorrido demostró ser complicado".

Más adelante, afirmó que "vengo para tener una nueva experiencia, está bueno para relacionarse, ver un poco de todo, que nos toque lo que sea, no tenemos que descuidar nuestro momento en Superliga, tuvimos una levantada en el final, estamos ocupado mucho en eso. Ver ahora en el mercado para incorporar jugadores, nos hacen falta de verdd, tenemos 8 partidos en 25 días y tenemos que estar preparados".

El DT rojiblanco en otro tramo disparó que "hablé con Walter Perazzo y me dijo que siempre son lindas experiencia. Ustedes, me decía, salieron en el planteo a jugar de igual a igual, me dí cuenta me comentaba que no iban a aguantar. Al no tener tantas variantes sostuvimos el mismo equipo, ahora cambiaremos, vamos a ver primero que nos toca".

Respecto a las posibilidades de rivales que pueden tocarle en la ronda inicial, Madelón no dudó en afirmar que "si nos toca en Río pueden ser Fluminense o Vasco, después Ecuador, Colombia, si hay un viaje lejos, el desafío de Unión y el mío es tratar de superar la llave, te fortalecés, el tema es poder superarlo. Lo digo con total honestidad, el desafío es pasar la primera fase. El hincha de Unión se merece mejorar lo del año pasado".

Cuando volvió a hablar de los refuerzos, el estratega reafirmó que "necesitamos cuatro jugadores por lo menos bien. Tenemos muchos partidos. Argentinos de entrada, después Estudiantes, River, la Copa. Es difícil porque la condición de Argentina no está bien, le está pasando a River, por conveniencia económica, va a haber que agudizar el ingenio".

Con la llegada del presidente Spahn, el técnico tatengue expresó que "nos vamos a juntar para hablar un poco, vengo hablando con gente, técnicos, están todos en lo mismo. No hay jugadores, algunos están volviendo, los buenos se van a los 24, vienen con 34 o 35, no les sobra mucho, va a haber mucho de eso. Un ojo hay que ponerlo en el ascenso, de todos lados salen jugadores y hay que trabajar mucho".

En la parte final, cuando le preguntaron por aquellos jugadores que alguna vez pasaron por Unión, por ejemplo Soldano o Malcorra, el estratega enfatizó: "Me interesan los dos pero es un tema difícil, nos vendrían bien, tienen conocimiento del club, no van a salir ellos, aman este club, en la última instancia buscarían regresar, hablo desde una presunción, yo tengo ganas, estamos bien, el hincha de Unión tiene que estar tranquilo que volvemos con todo el 3 de enero".