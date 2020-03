Madelón: "Es un dolor muy grande"

A diferencia del vestuario visitante en Mendoza, esta vez Leonardo Madelón dio la cara y decidió charlar con la prensa, admitiendo la justa derrota en los 32vos de final de Copa Argentina frente a Dock Sud, elenco que milita en Primera C.

En el inicio, el entrenador de Unión reconoció que "fue un partido difícil de jugarlo, me costó mucho concentrarlos en la semana, estábamos tomando la iniciativa, en un error nos hace un gol Caruso. En el segundo tiempo tratamos de atacar más ancho con Gerometta. Es un rival que se defendió bien, tuvimos chances pero terminamos con pelotazos, es un dolor muy grande".

Y más adelante, agregó: "Unión se ubicó como un club importante, como un buen club de Superliga, a la gente darle gracias por venir y disculpas porque no pudimos pasar, en los penales pasa un poco por la fortuna o intuición, estoy íntegro y preparado para sacar esto y pensar en Vélez".

Madelón expresó que en todo momento buscó la victoria, al afirmar que "les dije que den todo, adentro es difícil que se concentren, nunca subestimamos al rival, tienen jugadores que jugaron en Primera, te queda toda la presión, no veo una debacle deportiva, nos faltó claridad de mitad de cancha para adelante, quedan 12 partidos de Superliga y tenemos que sumar para mantener el buen promedio".

Cuando le preguntaron por el ingreso de Gerometta en el inicio del segundo tiempo, el DT dijo que "es un jugador más agresivo y dinámico para pasar al ataque, contiene, tiene más juego aéreo, le pedimos que triangule con Cabrera, se equivocó pero era un partido caliente, empatamos en el final, no nos apabullaron y en los penales patearon mejor ellos".

Club Atlético Unión on Twitter “Tengo un dolor muy grande por nosotros, por los jugadores y por la gente que vino” #LeoMadelón pic.twitter.com/oKkyhKQJwT — Club Atlético Unión (@clubaunion) March 6, 2020

Milo tuvo una desacertada acción que desembocó en el gol de Caruso y en la serie de penales malogró su tiro, aunque Madelón lo respaldó al expresar que "fue uno de los mejores en Mendoza, no debe haber alguien más caliente que él, son jugadores de fútbol, está dentro de ellos equivocarse, ver el lunes como acomodamos el equipo, Cañete y Cecchini lo estamos viendo, iremos viendo algunos más para sumar en Superliga y esperar el sorteo de la Sudamericana".

En otro tramo de la charla, respecto a la no convocatoria de Carabajal, el DT tatengue dijo que "no está en un buen rendimiento, lo hablé con él, hay otro que está esperando su lugar, buscamos más dinámica y ritmo, el otro día jugó un ratito, todo bien y por ahí lo necesitamos el lunes (NdR: fue expulsado con Godoy Cruz y no puede jugar".

Antes de despedirse, reconoció que "amo este torneo, llegamos con River en su momento a cuartos de final, les dije que vamos a iniciar un torneo y ojalá que sea muy largo, hay que ver hasta donde tiene para competir, pasamos rivales difíciles y de ascenso nos complicaron, si te agarra flojito perdés el partido. Un penal no me iba a cambiar lo que vi adentro de la cancha".