Madelón: "Estuve tocado por la varita mágica en Unión"

Leonardo Madelón fue quien inmortalizó su nombre por haber sido el autor del gol de la segunda final del Octogonal, donde en 1989 Unión venció por 1-0 a Colón en el 15 de Abril (3-0 en el global tras la victoria por 2-0 en el Brigadier López), de la cual se cumplen hoy 31 años.

Madelón habló sobre lo que significó esa gran victoria de Unión ante Colón en las históricas finales de 1989, en diálogo con Tate Campeón, en una nota que fue publicada en las redes sociales. En el arranque de la charla, comenzó hablando de la histórica final que Unión le ganó a Colón en 1989 y afirmó: "Fui una partecita de ese equipo. El otro día leía unas declaraciones que hizo el Potro Echaniz, que es mi amigo y tiene razón. Estuve tocado por la varita mágica, era la piecita que faltaba en un buen equipo y que quedó para la historia. Teníamos un plantel muy maduro, muy inteligente, ya que nunca hicimos declaraciones explosivas. La gente también se portó bien. Si alguno de nosotros hablaba de más se armaba un descalabro terrible. Cuando me toca estar en Santa Fe siento que los hinchas de Colón me respetan... Hay un odio que lo entiendo pero es sano. No te quieren aunque te respetan. Para nosotros es enorme y eterno lo que pasó con las finales de 1989".

En cuanto a cómo se dio su salida de San Lorenzo para llegar a Unión, Madelón reveló: "Habíamos llegado a las semifinales de la Copa Libertadores, era titular con el Bambino Veira, pero tenía una cláusula del 20 por ciento y quedé libre a fines de 1988. Los clubes de Primera tenían una especie de convenio y los que jugaban por esa cláusula no podían ir a otro club de Primera. Con lo cual me quedaban dos opciones, una de ellas era jugar en el exterior y la otra jugar en la B. Ortega Sánchez, el 10 de San Lorenzo de ese año se fue a Elche a España y yo tenía posibilidades de jugar en Racing de Córdoba y Chaco For Ever, pero elegí Unión".

LEER MÁS: Unión: se cumplen 31 años del histórico Madelonazo

"Elegí bien pero la realidad es que no sabía adónde iba. El Flaco Zuccarelli, Corral y Sabag me convencieron para que llegue a Unión. Había estado nueve años en San Lorenzo con lo cual en Unión empecé a conocer la vida, me pude desarrollar y madurar. No tenía representante, no había comunicación en esos tiempos como la hay ahora, no te orientaba nadie. Para mí fue ir al mejor club del mundo", agregó Madelón, el héroe de la segunda final ante Colón.

image.png Leonardo Madelón inmortalizó su nombre en Unión, tras el recordado gol ante Colón en la final de 1989.

Y se metió nuevamente en su llegada a Unión, donde terminó marcado por las finales ante Colón y reveló: "Ortega Sánchez era el Madelón de ese equipo de San Lorenzo, y yo el Rabuñal. El me iba a ver y le gustaba cómo jugaba. Vino dos años después a San Lorenzo. El era el enganche y yo arrancaba de atrás, la realidad es que jugaba muy bien. En ese momento hubo varios jugadores que quedaron libres como Gareca, Ruggeri, Franceschini, el de Chicago, yo. Me acuerdo que se sentaba Miele, el presidente de San Lorenzo, con dos o tres tipos a arreglar los contratos. Yo le decía quiero 2.000, pero bajo hasta 1.700. Nos bajábamos antes de que nos pidieran (risas)... Eran tres o cuatro sargentos que te daban lo que ellos querían. En fin, quedé libre y fue entonces que llegó Sabag que fue un tipo muy expeditivo, con lo cual arreglamos enseguida”.

LEER MÁS: La Justicia sobreseyó en Unión al presidente Luis Spahn

"Les repito que yo fui una piecita y tuve la suerte de meter ese gol. Unión tenía una línea de cuatro con pibes del club, ya que estaban Altamirano, Tomé, Mauri y Humoller, todos jugadores de Unión. A eso siempre lo soñé para Unión, de armar un equipo con mayoría de pibes del club pero la economía de hoy te lo impide... Carlitos Trullet era el malo de la película en ese cuerpo técnico y el profe Mazza era un fenómeno. Ese cuerpo técnico era de lujo", agregó Madelón en otra parte de la charla.

Más adelante, Madelón volvió a las finales de 1989 y afirmó: "Cuando ganamos en Colón salimos en el micro y volvimos cada uno a su casa. Cuando estábamos por jugar la segunda final, estábamos concentrados y la noche previa al partido me cruzo con el Flaco Zuccarelli en el ascensor. Le pregunté si estaba cagado. Le dije que se quedara tranquilo que íbamos a ganar. Años más tarde, tuve un deja vu con Malcorra. Me pasó exactamente lo mismo pero al revés, yo ya como entrenador. Estábamos por jugar el clásico que ganamos en cancha de Colón por 3-0. No venímos bien y Nacho me cruzó en la concentración y me dijo: ‘¿Qué pasa, Leo, estás cagado?’ Enseguida se me vino a la mente aquélla anécdota con el Flaco Zuccarelli, hace 31 años".