Se juntaron los ídolos de Colón: El Bichi y el Pulga conformaron dupla de ataque

Esteban Fuertes y Luis Miguel Rodríguez dijeron presente en un amistoso a beneficio que se disputó en Salta y en el que también estuvo Hugo Ibarra

Lo que no pudo darse en torneos oficiales y por una cuestión de edad, se concretó en un partido amistoso a beneficio . Y es que Esteban Fuertes y Luis Miguel Rodríguez, dos de los máximos ídolos de Colón, armaron la dupla de ataque titular en el "Partido de las Estrellas" disputado este domingo en San Lorenzo, Salta.

El partido formó parte de la mega inauguración de las canchas del Predio La Ciénega, en el marco de la primera edición del Festival de La Ciénega, un evento impulsado por el Chaqueño Palavecino a beneficio de la Fundación Rancho Ñato.

El duelo de glorias fue un verdadero show: terminó en un tremendo 6 a 6 en el tiempo reglamentario, donde el propio Pulga Rodríguez frotó la lámpara para meter un golazo. En los penales, el equipo Azul terminó quedándose con la victoria por 5-2 ante el Blanco, pero el resultado fue una mera anécdota para los nostálgicos.

La cancha desbordó de jerarquía y apellidos de peso. Alrededor de los ídolos de Colón, se armó un picado inolvidable que incluyó a jugadores de la talla de Ricardo Bochini, Hugo Ibarra, Rolando Schiavi, Jonatan Maidana, el Chori Domínguez, el Tanque Silva y Sebastián Torrico. El partido fue dirigido por Darío Herrera