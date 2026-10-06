Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Se juntaron los ídolos de Colón: El Bichi y el Pulga conformaron dupla de ataque

Esteban Fuertes y Luis Miguel Rodríguez dijeron presente en un amistoso a beneficio que se disputó en Salta y en el que también estuvo Hugo Ibarra

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 12:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Pulga y el Bichi estuvieron juntos en un amistoso

El Pulga y el Bichi estuvieron juntos en un amistoso

Lo que no pudo darse en torneos oficiales y por una cuestión de edad, se concretó en un partido amistoso a beneficio. Y es que Esteban Fuertes y Luis Miguel Rodríguez, dos de los máximos ídolos de Colón, armaron la dupla de ataque titular en el "Partido de las Estrellas" disputado este domingo en San Lorenzo, Salta.

El Bichi y el Pulga juntos

El partido formó parte de la mega inauguración de las canchas del Predio La Ciénega, en el marco de la primera edición del Festival de La Ciénega, un evento impulsado por el Chaqueño Palavecino a beneficio de la Fundación Rancho Ñato.

El duelo de glorias fue un verdadero show: terminó en un tremendo 6 a 6 en el tiempo reglamentario, donde el propio Pulga Rodríguez frotó la lámpara para meter un golazo. En los penales, el equipo Azul terminó quedándose con la victoria por 5-2 ante el Blanco, pero el resultado fue una mera anécdota para los nostálgicos.

La cancha desbordó de jerarquía y apellidos de peso. Alrededor de los ídolos de Colón, se armó un picado inolvidable que incluyó a jugadores de la talla de Ricardo Bochini, Hugo Ibarra, Rolando Schiavi, Jonatan Maidana, el Chori Domínguez, el Tanque Silva y Sebastián Torrico. El partido fue dirigido por Darío Herrera

Colón Bichi Pulga
Noticias relacionadas
colon y el parte de lesionados antes de visitar a mitre: quienes llegan y quienes esperan

Colón y el parte de lesionados antes de visitar a Mitre: quiénes llegan y quiénes esperan

mitre espera a colon y su dt aviso: creo que lo podemos competir de buena manera

Mitre espera a Colón y su DT avisó: "Creo que lo podemos competir de buena manera"

marcos diaz recordo su salida de colon: me dolio mucho cuando me apartaron

Marcos Díaz recordó su salida de Colón: "Me dolió mucho cuando me apartaron"

colon ya conoce cuando recibira a almirante brown en el brigadier lopez

Colón ya conoce cuándo recibirá a Almirante Brown en el Brigadier López

Lo último

Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió su aplicación

Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió su aplicación

Último Momento
Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió su aplicación

Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió su aplicación

Pullaro confirmó que en junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?

Pullaro confirmó que en junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?

Importante avance en Diputados: dictamen unificado permitirá a las cooperativas acceder al Certificado MiPyME

Importante avance en Diputados: dictamen unificado permitirá a las cooperativas acceder al Certificado MiPyME

Ovación
Una noche para la historia: Messi tendrá su gran despedida de la Selección argentina

Una noche para la historia: Messi tendrá su gran despedida de la Selección argentina

Unión recibió un nuevo ingreso millonario por un jugador surgido de las inferiores

Unión recibió un nuevo ingreso millonario por un jugador surgido de las inferiores

Mitre espera a Colón y su DT avisó: Creo que lo podemos competir de buena manera

Mitre espera a Colón y su DT avisó: "Creo que lo podemos competir de buena manera"

Marcos Díaz recordó su salida de Colón: Me dolió mucho cuando me apartaron

Marcos Díaz recordó su salida de Colón: "Me dolió mucho cuando me apartaron"

Se juntaron los ídolos de Colón: Bichi y Pulga conformaron dupla de ataque

Se juntaron los ídolos de Colón: Bichi y Pulga conformaron dupla de ataque

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe