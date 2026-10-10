Madelón no se va de Unión: dio la cara tras la cuarta derrota y aseguró que seguirá en el cargo

El entrenador del Tatengue no respondió preguntas de la prensa pero realizó su descargo y reconoció el mal momento tras el 0-2 ante Defensa y Justicia, pidió disculpas a los hinchas y descartó renunciar.

Madelón confirmó su continuidad en Unión tras la cuarta derrota consecutiva y buscará revertir el difícil presente del equipo de cara al próximo partido.

Leonardo Madelón habló después de la derrota de Unión por 2-0 ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril, la cuarta consecutiva del equipo. El entrenador reconoció el dolor por el resultado, asumió la responsabilidad por el presente futbolístico y dejó en claro que no piensa dar un paso al costado. Además, pidió disculpas a los hinchas y aseguró que ya trabaja con la mirada puesta en Deportivo Riestra.

Madelón reconoció el mal momento y les pidió disculpas a los hinchas

“Lo primero que tengo es dolor por el resultado, por el hincha. Se manifestó y eso nos tiene que mover, porque esto no nos puede suceder”, expresó el técnico, que también reconoció el enojo de los simpatizantes. “La gente quiere resultados. Si me pongo en una tribuna, también quiero un equipo protagonista, que gane”, sostuvo.

Sobre el desarrollo del encuentro, Madelón explicó que Unión había planteado un partido para jugar de contraataque y cortar los circuitos del rival en el mediocampo, aunque admitió que el equipo no pudo sostener el plan. “Tuvimos dos jugadas claras, un tiro en el palo. Ellos también tuvieron muchas situaciones de gol. Es un equipo muy bueno de Defensa, que está arriba por algo, y era muy difícil para nosotros”, analizó.

El entrenador también descartó buscar excusas por la derrota y asumió la necesidad de encontrar soluciones para salir de la mala racha. “No hay que decir que no tuvimos suerte, que pegó en el palo o que esta salió. El fútbol se juega, se gana, y los que mueven la red siempre tienen razón”, remarcó.

“No se va Madelón”: el técnico confirmó que seguirá al frente del equipo

En medio de los cuestionamientos y el malestar de los hinchas, Madelón fue contundente sobre su futuro y descartó una renuncia. “Estoy bien. Entiendo que algunos hinchas estén incómodos y digan: ‘¿Por qué no te vas?’. Eso pasa en todas partes y lo entiendo”, manifestó.

Incluso, contó que habló con los futbolistas sobre la posibilidad de dar un paso al costado si consideraban que era lo mejor para el grupo. Sin embargo, aseguró que recibió el respaldo del plantel. “Les dije que, si necesitaban que saliera, un paso al costado podía ser saludable. Me dijeron que esto lo tenemos que levantar nosotros y que quieren tener una reunión entre ellos. La convivencia es perfecta”, relató.

“No se va Madelón, se queda. No hay renuncia, no lo echaron”, afirmó el entrenador para despejar cualquier duda sobre su continuidad en Unión. Además, reconoció que el equipo está en deuda con los resultados y que deberán trabajar para revertir el presente.

“Hoy tengo vergüenza, no me gustó lo que pasó y le pido disculpas al hincha. Si me quiere disculpar, me disculpa; si no me quiere disculpar, tiene todo su derecho”, expresó.

Finalmente, dejó en claro que no piensa permitir que el mal momento se profundice: “No voy a dejar que esto se caiga, que se derrumbe”. Con la continuidad confirmada, Madelón ya apunta al próximo compromiso frente a Deportivo Riestra, dentro de diez días, con la obligación de cortar la seguidilla de derrotas.