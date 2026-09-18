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Unión, con cambios en todas las líneas para recibir a Independiente

Leonardo Madelón ultima detalles para el partido de este sábado, a las 16.45, que Unión animará ante Independiente en el estadio 15 de Abril, por la fecha 10 de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 09:24hs
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Unión, con cambios en todas las líneas para recibir a Independiente

Prensa Unión

Unión dejó atrás la caída en Córdoba y ya enfoca toda su atención en el compromiso frente a Independiente. El encuentro se disputará este sábado desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Luis Lobo Medina, en el marco de la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

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El equipo de Leonardo Madelón viene de perder ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, resultado que significó el corte de una racha de tres victorias consecutivas. Por eso, el entrenador trabaja en la recuperación del equipo y tendría prácticamente definida la formación para volver a sumar de a tres en Santa Fe.

Matías Rocha tendrá su primera titularidad en Unión

Madelón prepara cuatro modificaciones respecto del equipo que arrancó ante Talleres. La principal novedad estará en la defensa, donde el uruguayo Matías Rocha ingresará por el juvenil Tomás Fagioli. De esta manera, Rocha tendría su primera titularidad con la camiseta de Unión.

En el mediocampo también habrá variantes. Joaquín Mosqueira volverá al equipo en reemplazo de Emilio Giaccone, mientras que Cristian Tarragona, tras cumplir la fecha de suspensión, recuperará su lugar en ataque. Su ingreso será por Brahian Cuello y provocará además un movimiento táctico: Ignacio Malcorra se posicionará como volante izquierdo.

Eric Ramírez, la otra duda en Unión

La cuarta modificación estaría en la delantera. Eric Ramírez ingresó en los últimos ensayos por Marcelo Estigarribia, quien realizó trabajos de kinesiología. Por ese motivo, la presencia del exdelantero de Gimnasia todavía aparece como una alternativa, aunque Ramírez cuenta con chances de comenzar desde el arranque.

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Así, el probable equipo de Unión para recibir a Independiente estaría conformado por Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Juan Pablo Ludueña, Matías Rocha y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra; Eric Ramírez o Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

El objetivo del Tatengue será volver a hacerse fuerte en el 15 de Abril y recuperar el impulso que había conseguido con tres triunfos consecutivos antes del traspié frente a Talleres

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