Madelón rescató el esfuerzo de Unión: "Es una derrota digna"

Tras la caída 2-1 ante Lanús, Leonardo Madelón valoró la actitud de Unión pese a jugar gran parte del partido con diez y remarcó el crecimiento del equipo.

Ovación

Ovación

29 de enero 2026 · 22:30hs
Leonardo Madelón analiza el rendimiento de Unión tras la eliminación ante Gimnasia de La Plata.

Leonardo Madelón analiza el rendimiento de Unión tras la eliminación ante Gimnasia de La Plata.

Unión perdió 2-1 frente a Lanús en La Fortaleza, pero se llevó algo más que una derrota. Así lo entendió Leonardo Madelón, quien en conferencia de prensa puso el foco en el esfuerzo colectivo, la adversidad de la expulsión temprana y la respuesta futbolística de un equipo que, aun con uno menos, compitió hasta el final.

“El primer tiempo estábamos bien y la expulsión no está en la planificación”, explicó Madelón. Y agregó: “Justo después viene el gol de Lanús y no nos dio tiempo de refrescar el equipo para sostenernos”. Ese golpe condicionó el cierre de la etapa inicial y obligó a Unión a replantear el partido.

Lanús fue un rival difícil

El DT fue claro al analizar el contexto: “Jugamos contra un equipo que juega muy bien, con las ideas claras. Fue un partido súper parejo”. Ya en el complemento, con diez, reconoció que “los primeros minutos no la pasamos bien y ahí llega el segundo gol”, aunque destacó la reacción posterior.

LEER MÁS: Unión no pudo con la garra del Granate y cayó 2 a 1 en La Fortaleza

Leonardo Madelón sobre Unión: “Arriesgamos por todos lados”

Lejos de replegarse, Unión buscó el empate. “Nos pusimos bien, entraron bien los cambios y arriesgamos por todos lados. Atacamos, llegamos por los costados, centramos mucho”, sostuvo Madelón, quien remarcó que “hubo alguna chance para empatar”.

Uno de los ejes de la conferencia fue el respaldo a los futbolistas: “Es digno lo de los pibes, los felicito. Dieron todo, se desarmaron por el equipo”. Sobre el entretiempo, contó: “La indicación fue doblegar el esfuerzo, entender que con uno menos había que hacer más”.

Pensando en el corto descanso, Madelón llevó tranquilidad: “Se van a reponer todos”. También valoró el ingreso de juveniles: “Ludeña tiene mucha personalidad, Misael Aguirre va creciendo, entiende lo que es Unión”. Y destacó a Bruno Pitón, quien volvió tras una lesión: “Jugó bien, lo sacamos por una necesidad táctica”.

Consultado por la necesidad de ganar, fue contundente: “No es un tema de obligación, es un tema de convicción. El grupo está bien, entrenamos bien y Unión es un club importante”. Incluso reveló: “Hoy Lanús nos respetó, lo hablamos con gente de ellos”.

Madelón cerró con una síntesis clara: “Cada partido deja aprendizaje. Jugando así va a haber chances de mejorar los resultados”. Unión deberá pasar rápido el trago amargo y enfocarse en lo que viene, con la certeza de haber competido de igual a igual en una cancha exigente.

Unión Lanús Leonardo Madelón
