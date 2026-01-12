Unión afronta días clave en su preparación y la Serie Río de la Plata aparece como un termómetro ideal para medir funcionamiento, ritmo y nombres propios. La gran incógnita pasa por saber si Leonardo Madelón apostará fuerte desde el inicio o dosificará cargas, teniendo en cuenta que el estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 está a solo cinco días del último amistoso.
¿Madelón se guarda cartas o va con lo mejor? El dilema de Unión en la Serie Río de la Plata
Con dos amistosos internacionales y el debut oficial a la vuelta de la esquina, el DT Tatengue debe decidir cuánto mostrar antes del estreno ante Platense.
Por Ovación
El Tatengue abrirá su participación internacional el miércoles 14 de enero, cuando enfrente a Alianza Lima en el Parque Saroldi de Montevideo, desde las 18.00 (15.00 de Perú). El segundo compromiso será el sábado 17, ante Defensor Sporting, en el estadio Luis Franzini, también a partir de las 18.00.
Un torneo para medir y ajustar
La Serie Río de la Plata, de carácter internacional y con presencia de equipos de distintos países del continente, le ofrece a Madelón un escenario exigente para evaluar respuestas tácticas, sociedades y variantes, sin la presión del resultado pero con un nivel de competencia superior al de los ensayos habituales.
El contexto invita a la especulación: Unión debutará oficialmente el jueves 22 de enero a las 20.00, cuando reciba a Platense en el estadio 15 de Abril, por la primera fecha del Apertura. Ese dato no es menor y abre el interrogante sobre la gestión de cargas y riesgos.
¿Titulares primero, pruebas después?
Puertas adentro, la lógica futbolera sugiere un posible escenario: un equipo más cercano al ideal ante Alianza Lima, para ajustar detalles finos, y mayor rotación frente a Defensor Sporting, con la intención de no exponer piezas clave a pocos días del debut. No se trata de información confirmada, sino de una lectura que responde a los tiempos y a la experiencia del entrenador.
Lo concreto es que Madelón tendrá dos partidos para sacar conclusiones, decidir cuánto mostrar y, sobre todo, llegar al estreno con certezas. Entre el laboratorio y la competencia real, Unión empieza a definir su 2026.