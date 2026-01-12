Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Madelón se guarda cartas o va con lo mejor? El dilema de Unión en la Serie Río de la Plata

Con dos amistosos internacionales y el debut oficial a la vuelta de la esquina, el DT Tatengue debe decidir cuánto mostrar antes del estreno ante Platense.

Ovación

Por Ovación

12 de enero 2026 · 14:44hs
¿Madelón se guarda cartas o va con lo mejor? El dilema de Unión en la Serie Río de la Plata

Prensa Unión

Unión afronta días clave en su preparación y la Serie Río de la Plata aparece como un termómetro ideal para medir funcionamiento, ritmo y nombres propios. La gran incógnita pasa por saber si Leonardo Madelón apostará fuerte desde el inicio o dosificará cargas, teniendo en cuenta que el estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 está a solo cinco días del último amistoso.

El Tatengue abrirá su participación internacional el miércoles 14 de enero, cuando enfrente a Alianza Lima en el Parque Saroldi de Montevideo, desde las 18.00 (15.00 de Perú). El segundo compromiso será el sábado 17, ante Defensor Sporting, en el estadio Luis Franzini, también a partir de las 18.00.

LEER MÁS: Unión no se apura y mantiene su plan para sumar a un volante central

Un torneo para medir y ajustar

La Serie Río de la Plata, de carácter internacional y con presencia de equipos de distintos países del continente, le ofrece a Madelón un escenario exigente para evaluar respuestas tácticas, sociedades y variantes, sin la presión del resultado pero con un nivel de competencia superior al de los ensayos habituales.

El contexto invita a la especulación: Unión debutará oficialmente el jueves 22 de enero a las 20.00, cuando reciba a Platense en el estadio 15 de Abril, por la primera fecha del Apertura. Ese dato no es menor y abre el interrogante sobre la gestión de cargas y riesgos.

¿Titulares primero, pruebas después?

Puertas adentro, la lógica futbolera sugiere un posible escenario: un equipo más cercano al ideal ante Alianza Lima, para ajustar detalles finos, y mayor rotación frente a Defensor Sporting, con la intención de no exponer piezas clave a pocos días del debut. No se trata de información confirmada, sino de una lectura que responde a los tiempos y a la experiencia del entrenador.

Lo concreto es que Madelón tendrá dos partidos para sacar conclusiones, decidir cuánto mostrar y, sobre todo, llegar al estreno con certezas. Entre el laboratorio y la competencia real, Unión empieza a definir su 2026.

Unión Leonardo Madelón Tatengue Uruguay Alianza Lima
Noticias relacionadas
union corto a anthony hilliard y anuncio la contratacion del serbio marko lukic

Unión cortó a Anthony Hilliard y anunció la contratación del serbio Marko Lukic

¿se abre una puerta en union? tomas gonzalez podria jugarse mucho mas que minutos en uruguay

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

la motivacion de madelon: lindo predio, estamos bien, union esta bien

La motivación de Madelón: "Lindo predio, estamos bien, Unión está bien"

sorpresa en union por el supuesto ofrecimiento de mateo del blanco a corinthians

Sorpresa en Unión por el supuesto ofrecimiento de Mateo Del Blanco a Corinthians

Lo último

Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Último Momento
Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Incendios en humedales: un estudio del Conicet en Santa Fe advierte sobre efectos tóxicos que persisten tras el fuego

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

¿Unión, interesado en el extremo Diego Tarzia?

¿Unión, interesado en el extremo Diego Tarzia?

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Ovación
La motivación de Madelón: Lindo predio, estamos bien, Unión está bien

La motivación de Madelón: "Lindo predio, estamos bien, Unión está bien"

Colón, atento al interés de Remo de Brasil por Leonel Picco

Colón, atento al interés de Remo de Brasil por Leonel Picco

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Unión Femenino, en la élite: el sueño cumplido y el reto de sostenerlo

Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

Colón concretó la llegada de 13 refuerzos y Medrán busca dos o tres más

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"