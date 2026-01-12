¿Madelón se guarda cartas o va con lo mejor? El dilema de Unión en la Serie Río de la Plata

Con dos amistosos internacionales y el debut oficial a la vuelta de la esquina, el DT Tatengue debe decidir cuánto mostrar antes del estreno ante Platense.

Unión afronta días clave en su preparación y la Serie Río de la Plata aparece como un termómetro ideal para medir funcionamiento, ritmo y nombres propios. La gran incógnita pasa por saber si Leonardo Madelón apostará fuerte desde el inicio o dosificará cargas, teniendo en cuenta que el estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 está a solo cinco días del último amistoso.

El Tatengue abrirá su participación internacional el miércoles 14 de enero, cuando enfrente a Alianza Lima en el Parque Saroldi de Montevideo, desde las 18.00 (15.00 de Perú). El segundo compromiso será el sábado 17, ante Defensor Sporting, en el estadio Luis Franzini, también a partir de las 18.00.

Un torneo para medir y ajustar

La Serie Río de la Plata, de carácter internacional y con presencia de equipos de distintos países del continente, le ofrece a Madelón un escenario exigente para evaluar respuestas tácticas, sociedades y variantes, sin la presión del resultado pero con un nivel de competencia superior al de los ensayos habituales.

El contexto invita a la especulación: Unión debutará oficialmente el jueves 22 de enero a las 20.00, cuando reciba a Platense en el estadio 15 de Abril, por la primera fecha del Apertura. Ese dato no es menor y abre el interrogante sobre la gestión de cargas y riesgos.

¿Titulares primero, pruebas después?

Puertas adentro, la lógica futbolera sugiere un posible escenario: un equipo más cercano al ideal ante Alianza Lima, para ajustar detalles finos, y mayor rotación frente a Defensor Sporting, con la intención de no exponer piezas clave a pocos días del debut. No se trata de información confirmada, sino de una lectura que responde a los tiempos y a la experiencia del entrenador.

Lo concreto es que Madelón tendrá dos partidos para sacar conclusiones, decidir cuánto mostrar y, sobre todo, llegar al estreno con certezas. Entre el laboratorio y la competencia real, Unión empieza a definir su 2026.