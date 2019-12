Madelón: "Sufrimos mucho pero había que ganar como sea"

A Unión le costó más de la cuenta cortar la racha adversa de cuatro partidos sin halagos, tras vencer a Huracán por 1-0, con el gol tempranero de Walter Bou, quien aprovechó un grosero error defensivo del Globo.

Luego del encuentro, Leonardo Madelón brindó la habitual conferencia de prensa, y comenzó diciendo: "Mucho sufrimiento, pero fue ese partido que se gana con el corazón. Los felicité porque jugaron con el alma, por el escudo, se comprometieron. Dijimos que teníamos que volver a brindarnos por la gente, había que ganar como sea. Fue un partido difícil, metimos un gol como lo necesitábamos hacer, luego lo cuidamos como locos, jugaron contracturados, golpeados, Carabajal con un pequeño desgarro. Demostraron compromiso con la institución. Había que ganar como sea".

Y agregó: "Hay muchos chicos nuevos, hay que conocerlos, no es fácil. Tuvimos un buen arranque, creí que lo íbamos a resolver antes ya que llegábamos bien por las bandas. Pero el rival tiene jugadores de jerarquía, el Droopy (Rodrigo Gómez) hizo un buen partido, se lo nota que está bien, feliz, tiene espacios, lo respetan, Huracán juega al ritmo de él, tratamos de bloquearlo para que no juegue cómodo. Tienen a Coniglio y Barrios, jugadores muy buenos. Le armamos la trampa, tuvimos contragolpe pero no acertamos. Era un partido para ganarlo tranquilo pero terminamos hasta el final alambrando. En un tiempo se recordará que los tres puntos quedaron en casa".

Sobre la cantidad de jugadores lesionados y golpeados, analizó: "Son sensaciones que solo la tienen quienes jugaron, hay cargas psicofísicas muy grandes. Sabíamos que podía haber presión de la gente, pero la verdad la gente nos bancó muy bien, cuando flaqueábamos nos levantaron. Somos socios, a veces los levantamos nosotros y hoy nos ayudó muchísimo, fueron útiles para sumar. Las lesiones no hay que culpar a nadie, es por la tensión que hay. En el clásico pasó lo mismo, terminamos con jugadores acalambrados. Lo importante es que el equipo no perdió el orden y la estructura, falta fútbol pero lo iremos encontrando".

En cuanto a su análisis del semestre, dijo: "Ganamos de entrada, tuvimos una racha fea, luego seis partidos sin perder, luego caímos en dos, ahora ganamos, eso es irregularidad. También tuvimos las lesiones de Bottinelli, Mazzola, Carabajal, Cuadra... Nunca tuvimos lesiones antes, pero cuando tenés jugadores nuevos no sabés hasta cuándo pueden aguantar. A todos nos gusta ver un poco más porque estábamos acostumbrados a un equipo de memoria. Miraba a Lanús, lo que le costó, y pienso lo difícil que es cuando se desarma un equipo. Y le pasa a varios, no estamos exentos, no es excusa. Ahora sé que Cavallaro está bien, está sano, podría haber hecho un gol, pero tiene que entender que se tiene que incorporar al modo Unión que estamos buscando".

Se lo consultó por el rendimiento de Brian Blasi, y afirmó: "Hablamos con ellos, se me ocurrió en el primer día de la semana, quería buscar altura, ya que tenían a Barrios y Coniglio, y teníamos que cerrar las puntas para que los volantes jueguen tranquilos. Entendí que era lo más correcto, Blasi viene rindiendo muy bien, hizo un partido muy correcto".

Más adelante se le preguntó por lo que viene para el semestre que viene y expresó: "Es difícil pensar en eso porque tenemos un partido en cinco días con Talleres, luego me quedaré para ver qué quiere el club. Está pedida la pretemporada, con canchas y hotel. Pero si hacemos una buena imagen ante Talleres, que viene muy bien, necesitaríamos cinco jugadores. Pero si nos va mal y podríamos pedir una mayor renovación".

Pero no se quedo allí y sobre el armado del plantel, agregó: "Lo vamos a analizar bien, con el cuerpo técnico y ver con los dirigentes. La dirigencia sabe que Unión tiene capacidad laboral y respuestas en su cuerpo técnico y jugadores. Nosotros logramos cosas lindas y queremos seguir haciéndolo y para eso tenemos que fortalecer al plantel".

En otro tramo se le pregunto si lo podrá tener en cuenta a Jonathan Bottinelli ante Talleres: "Tiene un desgarro intercostal y no sabemos si podrá estar, se lo podría infiltrar, está entrenando pero sin fricción. No tiene el alta, sería importante tenerlo hasta en el banco".

Y sobre el clima político en el club, afirmó: "Algo me dijeron, tenemos que llevarnos bien, con los medios, no hay que discutir. Hay que buscar crecimiento, el club está con un promedio tranquilo, nosotros estamos totalmente exentos a eso. No tengo ideas de lo que pasa afuera, busco capcacidad, entrenar bien y no atarme a lo político".