Madelón tiene todo definido en Unión para buscar la clasificación ante River

El DT de Unión, Leonardo Madelón, definió los 11 para jugar ante River por los octavos de final de la Copa Argentina en el Malvinas Argentinas de Mendoza

Unión tiene todo definido para medirse con River este jueves, desde las 21.15, en Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina, con transmisión de UNO 106.3. Si algo dejó en claro Leonardo Madelón en la previa es que no habrá sorpresas.

Si bien durante la semana se especuló con la posibilidad de alguna variante —incluso el propio entrenador deslizó en conferencia la chance de una trampa táctica—, lo cierto es que en la última práctica de este miércoles en Casasol, Madelón repitió los 11 que jugaron ante Huracán.

El DT apuesta a una base consolidada, con jugadores que ya se conocen y que pueden adaptarse tácticamente según el desarrollo del juego. Las posibles variantes están pensadas más en términos posicionales o estratégicos, dependiendo de cómo se mueva River y de lo que demande el partido. De igual modo, quizás el plus pueda estar en el banco, abriendo el paraguas en caso de hacer retoques inesperados.

Con un equipo que empieza a consolidarse y un entrenador que conoce a la perfección este tipo de escenarios, Unión irá con todas sus armas en busca de la clasificación a los cuartos de final. Será un duelo exigente, pero el Tatengue llega con confianza, orden y un rumbo definido.

Leonardo Madelón Madelón repite los 11 en Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Los 11 de Unión

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Cristin Tarragona y Marcelo Estigarribia.