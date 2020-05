Magnín: "Me llena de orgullo que Unión piense en mí"

Los dirigentes de Unión continúan en la búsqueda del nuevo entrenador tras la salida de Leonardo Madelón, con prioridades y alternativas para dicho puesto. Todo parece indicar que Sergio Rondina se quedará en Arsenal, con lo cual comenzaron a tomar relevancia las alternativas, entre las cuales surgió la de Eduardo Magnín.

Renoleta Magnín, exjugador y entrenador de la Reserva de Unión, habló con La Segunda de Radio Gol (FM 96.7) y cuando se le hizo mención a los rumores que lo vincularon a Unión en los últimos días e indicó: "No tuve ningún contacto, no me llamaron. Sé que hay gente que tiene intención de acercarme al club. A mí me llena de alegría y orgullo que alguien piense en mí para tamaño puesto. Eso habla de las cosas que hice en el club y del cariño que me tiene alguna gente".

"Gran parte de mi grupo de trabajo quedó en el club. Los tengo muy en cuenta, si se da sumaría a alguna otra persona. Pero el fútbol no te va a dar la posibilidad cuando la esperes sino cuando se tiene que dar. Uno tiene que estar preparado para cuando se dé. No deja de ser una responsabilidad enorme. No tomaría que me darían esta responsabilidad porque no hay descensos. Pero las posibilidades hay que aprovecharlas, tomarlas con seriedad y con mucho trabajo", agregó Eduardo Magnín en otra parte de la charla.

Luego, a Eduardo Magnín se lo consultó por su relación con los dirigentes, tras su salida del club, y destacó: "Bien, manifesté en un montón de medios que no tuve ni siquiera una discusión con los dirigentes y el manager. Es más por otras cuestiones estuve hablando hace poco con Martín Zuccarelli, con Luis Spahn, estoy en contacto con otros dirigentes también".

Magnín.png Eduardo Magnín es la alternativa que tienen en Unión si no se concreta lo de Sergio Rondina.

En cuanto a cuál sería su idea, Eduardo Magnín destacó: "Sería una muy buena oportunidad para empezar con un proyecto, darle la posibilidad a los valores del club, están dadas las circunstancias, sea o no sea yo. Es una oportunidad para darle la oportunidad a los chicos que no la tuvieron, para empezar a trabajar de una forma diferente, para sentar bases que queden en el club y para valorar un montón de cosas que a mi parecer hasta ahora no se hicieron".

Luego, se le preguntó a Eduardo Magnín si le gustaría trabajar en Unión luego de la salida de Leonardo Madelón y afirmó: "Amo a Unión, es mi casa, siempre va a ser una gratísima noticia que tenga la posibilidad de volver. Mi salida del club es un tema que no lo voy a volver a tocar".

En tanto que sobre lo que le dejó Unión a lo largo de su carrera como jugador y entrenador, Eduardo Magnín afirmó: "Significa todo, siempre trabajó para el club, nunca para mí. Crecí junto a una estructura y un andamiaje de trabajo con el cual crecí. Fui feliz cuando estuve en el club, cumplí con trabajo y creces. Me llena de satisfacción que chicos que tuvimos estén dando sus primeros pasos en Primera y hayan demostrado que están a la altura de las circunstancias".