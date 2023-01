Manta: "Es fuera de lugar lo que propone Unión por Mele"

LEER MÁS: Diego Polenta volvería a Nacional tras su paso por Unión

Carlos Manta, gerenciador de Plaza Colonia, habló con Radio Gol (FM 96.7), y expuso: "Mi experiencia me indica que hubo interés de otros equipos argentinos, empezó a entrenarse para no perder la forma, es jugador del club, ojalá podamos contar con él, es un jugador tremendo. Pero no creo que se dé, porque habrá otras instancias, se empezará a mover el mercado de pases, está muy bien posicionado, pero si no hay remedio ojalá pueda jugar en Plaza".

SantiagoMele.jpg El arquero de Unión, Santiago Mele, vive horas decisivas para pelear un lugar entre los 26 de Uruguay que viajarán a Qatar. Gentileza: AUF

"Nos parece fuera de lugar que nos digan que nos pagarán en cuota lo que nos debe, lo que está en FIFA, y un nuevo préstamo financiado, estamos todos locos", agregó Carlos Manta, gerenciador de Plaza Colonia, sobre la nueva propuesta que hizo Unión para quedarse con un nuevo préstamo por el jugador.

A Santiago Mele se le cayó, mientras tanto, la chance de llegar a Nacional de Uruguay, ya que Sergio Rochet continuaría en el plantel porque se le desvaneció la chance de emigrar que tenía. El arquero que venía de brillar en Unión era uno de los grandes apuntados.

Todavía no está descartada la chance de que Santiago Mele siga en Unión para la próxima temporada, aunque dependerá del mercado de pases y si llega alguna oferta tentadora para Plaza Colonia. Está claro que para que se genere su permanencia en el plantel rojiblanco, los dirigentes deberían primero pagar lo que se debe por el préstamo de 2022 y luego llegar a un convenio por el nuevo vínculo.