Marcelo Martín: "La gestión deportiva de Unión es muy mala"

En diálogo con Sol Play (FM 91.5), Marcelo Martín comenzó diciendo: "Hasta el día de hoy muchísimo, fue malo, no me quiero exceder más. La idea de mantener el equipo y reforzarlo no se mostró por ningún lado, cuando tuvimos la última reunión pedimos el levantamiento de las inhibiciones, que no se desprendieran de jugadores del plantel que fueran considerados por el cuerpo técnico y que se trajeran los refuerzos. Hubo un consenso para que eso pase, a 24 horas del arranque del torneo ninguna sucedió (NdR: en las últimas horas las inhibiciones fueron levantadas). Hay que corregirlo, se está a tiempo, y no poner en riesgo la circunstancia deportiva que es lo más importante de este semestre para Unión".