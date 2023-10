Marcelo Mosset, contundente: "No olvidar sobre todo que estamos para formar jugadores"

"Intentamos ser protagonistas y dominadores. En el primer tiempo merecimos marcar y tuvimos buenos pasajes. En el segundo se siguió de la misma manera. En el partido anterior de reserva fueron casi iguales los equipos, pero cambiamos el plan para sorprenderlos", remarcó.

• LEER MÁS: Unión venció a Colón y jugará la final de la Copa Santa Fe

Luego, para su óptica, "el marcador creo que es justo. Me gustó el equipo y cómo se entregó para buscar el partido. Después no sé si fue penal. Generalmente no se cobran esas faltas, pero nosotros tuvimos las mejores para ganarlo".

Unión finalista Copa Santa Fe.jpg Marcelo Mosset hizo un balance en Unión del triunfo ante Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Posteriormente, analizó el existimo y la necesidad de resultados en todos los ámbitos, sobre todo atendiendo a que no es buena la campaña de reserva. "En el torneo de reserva nosotros apuntamos a formar jugadores. Que no nos coma la locura de pensar en pelear el campeonato y estamos en proceso de tener reemplazantes para chicos que ya están en Primera. Sabemos que no estamos andando bien en reserva, pero vamos formando. Estamos apostando a una nueva camada y Dios quiera sea el puntapié. Un triunfo de esta magnitud brindará un impulso importante. No olvidar sobre todo que estamos para formar".

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el triunfo ante Colón

En el final, Tato expuso: "La idea es que los chicos tengan conocimientos de todos los sistemas, porque es todo muy cambiante y es parte de la enseñanza, siempre pensando en el futuro. Llevo cuatro años en este puesto y noto que estamos alineados en el proyecto con el club".