Martín: "Hay un déficit fuerte en la conducción de Unión"

"Hay un déficit muy fuerte en la conducción política de Unión. No puede pasar todo lo que pasó. Hay que prever los tiempos, está claro que hay una pelea clara entre la secretaría técnica y Munúa. Se trastoca todo. El DT había gastado su crédito. Ojalá le vaya bien, que ganemos y lleguemos bien alto. Nos parece que había que oxigenar, es cierto que Machuca está cada vez mejor", apuntó de movida.

Para luego, acotar: "Como proyecto hay que preparar sustitutos por los que se fueron, lo central está en la conducción del club, no se con quien habla Munúa. No se si habla con la subcomisión de fútbol".

Cuando se metió de lleno en la decisión de la actual CD, de respaldar a Munúa, subrayó que "el problema es la traida de Munúa ahora, su renovación. Se terminan los procesos. Cuando un equipo termina mal se va gastando el crédito. Cuando nos fuimos al descenso con Sava, habíamos tenido una charla con Madelón. Yo era síndico, le pregunto a Sphan, me dice que lo hablemos. Me dijo que el equipo se iba siete fechas antes, el técnico se come el crédito para el que venga. Munúa estaba desgastado, no hubiese hecho la renovación, viene el desaguisado, quienes lo recomendaron se pelean mal, se van, se pelean con el representante".

Más adelante dejó en claro que "Pascual Lezcano desde Anselmo tiene divergencias con todo el mundo, es un problema, no se porque lo incorpora Munúa, pero es para lío sumarlo. Los socios votan quienes conducen el club, por eso la conducción no se transfiere, para equivocarse o no, esto me lo enseñó Corral."

En otro tramo de la charla, Martín apuntó que "yo sigo teniendo relaciones y amistades con dirigentes de otros clubes, hoy por hoy la plata de la TV no te alcanza para mantener un plantel. Por mis números de entrecasa, hay que oxigenar los números por un millón de dólares anuales, si dependes de los representantes vendes mal. Hay que ejecutar un ingreso que permita mantener una planilla de salarios, y esa plata hay que hacerla vendiendo. Por eso critico lo de Portillo".

En relación a la joya del actual plantel no dudó en decir que "Machuca es el jugador a vender, quien lo reemplaza. Hay que trabajar desde ahora, se debe prever si sigue jugando así que habrá que venderlo, ya debe ser esa búsqueda, no cuando será la soga al cuello. La secretaría técnica tiene que proyectar, no estar en la coyuntura, saber donde hay espacios con escasez de jugadores. Spahn tiene la responsabilidad de conducir, no se le puede armar este quilombo".

Cuando le preguntaron por la Asamblea, aún sin fecha, dijo que "después de la última Asamblea hay que tomar sus precauciones, no fue bueno lo que sucedió. Fue malo, un esquema de agresividad, yo critico decisiones del presidente pero tengo respeto por la conducción institucional. Hay que buscar comportamientos que permitan convivir".

En la parte final, Martín consideró que "la actitud valiente es construir el diálogo, pelear es fácil, agarro una red social y me transformo en gran opositor, nosotros estamos para ser una buena alternativa. Si tenemos que gobernar el club es necesario una inyección de dinero para oxigenar el club".