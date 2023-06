Martín: "Lo concreto es que no se vaya más nadie de Unión"

Marcelo Martín, titular de Tate Campeón, coincidió con todos en reforzar el plantel de Unión y no permitir más partidas.

"Es positivo que nos juntemos todos en la misma mesa y sepamos sintetizar las diferencias que tengamos. Lo primordial fue que nos desprendamos de ningún jugador que el cuerpo técnico considere necesario. Que se jerarquice el plantel en lo deportivo y no haya ninguna operación o cesión por jugadores"; opinó en charla con radio Sol Play 91.5.

Spahn:" Hay consenso para no vender y reforzar el plantel"

Día clave: se define si se quita o no el tercer descenso

Más adelante admitió que "consultamos las acciones que está haciendo el club para levantar las inhibiciones, nos hablaron de dos o tres mecanismos, nos pusimos a disposición. El cuerpo técnico pidió cuatro refuerzos importantes. También se habló de la modificación del estatuto".

Martín consideró que "no es sencillo el tema porque los jugadores quieren tener una mejora, pero hay que consolidar el espacio deportivo. Nadie se salva individualmente, así como Unión les permitió llegar, fue una vidriera en Primera y le permite tener mayores ingresos, los tiempos no son estos de las transferencias".

LEER MÁS: El presidente de Unión sentó su postura por los descensos

En otro tramo de la charla expresó que "si no se levantan las inhibiciones estamos hablando en el aire, el cuerpo técnico plantea alternativas, no es sencillo el mercado. Hay una competencia con el mercado internacional que es compleja, pero hay que tener refuerzos para jerarquizar nuestro plantel y no rellenarlo".

El directivo también opinó que "no es lo que más me preocupa el balance, hay que terminar de acomodar lo que pasó en la última Asamblea. Pero el objetivo primordial está en lo deportivo, es lo que ocupó la mayor parte de la reunión".

En referencia a la salida de Mele, soslayó que "fue un tema complejo desde que arrancó en lo económico, las transferencias se pagan a un dólar que no es el oficial, no nos hace gracia su partida pero no estaba el club en condiciones de desembolsar ese dinero".

Antes de retirarse de la institución, Martín no dudó en decir que "lo real y lo concreto es que no se vaya más nadie de Unión. En los últimos cinco partidos el técnico encontró el sistema, hay un equipo que sale medianamente de memoria. No hay que desmembrarlo, nos jugamos en estas siete fechas gran parte del futuro deportivo. El apoyo de nuestra Agrupación es para todos los que están trabajando. Lo más unidos que estemos es lo mejor que le podemos hacer al club".