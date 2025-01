Mauricio Martínez: "Cuando surgió lo de Unión ni lo dudé"

Mauricio Martínez inició su ciclo en Unión , club al que retornó firmando un contrato por una temporada y tras su llamativa salida de Central. La partida, quizás, llamó la atención porque era uno de los volantes con mucha participación en el Canalla y que incluso se sorprendió por la determinación de la entidad de Arroyito. “Era muy difícil la vuelta porque Central me había comprado el pase y me habían hecho un contrato de tres años", sostuvo el jugador que retornó al Canalla en enero de 2024.

Más adelante, Caramelo completó: "Por ahí también fue rara mi salida porque de un día para otro me comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta. Yo ya había señado el colegio para mis chicos y la casa".

LEER MÁS: Unión, sin tregua en su pretemporada en Montevideo

Algo sucedió entre Central y el jugador que motivó la partida sorpresiva para el afuera del volante. Y esto se deduce con lo que expresó en diálogo con Sol Play 91.5, pero sin entregar demasiados detalles. "Sinceramente no estaban los planes de irme, pero después que me hicieron eso ni lo dudé”, disparó el futbolista, cuyo inconveniente, según trascendió de manera extraoficial, sería "por una cuestión económica".

Martínez agradeció al entrenador de Unión, Cristian González, y a la institución por el esfuerzo para poder volver a La Avenida. “Yo ya había hablado con el Kily un par de veces y él me preguntaba si quería volver. Le dije que sí, pero no dependía de mí. Cuando me enteré que no iban a contar conmigo, ni lo dudé en decirle que estaba listo para volver“, concluyó.

Fuente: La Capital