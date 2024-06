Unión desestimó una oferta de Southampton de Inglaterra por Jerónimo Dómina

Luego de una lesión que lo hizo caer en una meseta, en esta Liga Profesional parece que encontró confianza y ya marcó dos goles para el Unión puntero de la Liga Profesional, junto a otros equipos. Se trata de Jerónimo Dómina , actualmente trabajando con la Sub 20 y que en las últimas horas fue noticia por ser pretendido por Southampton de Inglaterra.

El recientemente ascendido a la Premier League busca potenciarse con nombres a futuro y puso sus ojos en el juvenil rojiblanco, que también se volvió una opción para el DT Cristian González como volante interno.

Unión rechazó la primera oferta de Southampton por Jerónimo Dómina

El interés es concreto y se presentó una propuesta formal por su pase, que Unión rechazó rápidamente. Por ahora, no se conocieron las cifras. Tiene recién 19 años y un futuro enorme, por lo que el club tratará de cuidar o sacar mayor provecho.

Jerónimo Domina.jpg Southampton presentó una oferta a Unión para llevarse a Jerónimo Dómina. Prensa Unión

No se sabe cuánto estaría pidiendo Unión para transferirlo, sobre todo cuando todavía no tocó su techo y tiene mucho talento por explotar. Igualmente informaciones que llegan indican que Southampton no se quedaría en el molde y presentaría una nueva propuesta.

Un Dómina que este viernes afrontará un amistoso con la Selección Sub 20 ante Estados Unidos, lo cual realza su cotización. Seguramente será una novela que escribirá más capítulo en el extenso mercado de pases que ya se abrió. ¿Lo retendrá Unión?