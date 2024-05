Mauro Pittón: "Siempre es un placer estar en Unión"

Para después, afirmar: "Fue lo mejor que mostró Unión jugando de local, en todo momento transmitimos muchas cosas positivas, la gente se hizo sentir como lo hace siempre, ese Unión de conectar todo".

Los desafíos de este plantel

Si bien es cierto que en tres fechas el equipo ganó dos partidos en casa (sin goles en contra) y empató uno en la ruta que lo tienen arriba, el camino es largo pero con pretensiones altas.

El canterano subrayó que "el desafío es entender los momentos de los partidos, cada partido que se venga será más duro que el anterior, los rivales nos van estudiando, conociendo, reflejar lo que se entrena es muy importante, las herramientas poder plasmarlas e imponernos a nuestros rivales desde la intensidad y el juego es muy importante".

Las razones de su regreso

"Lo sentí, sentí el interés, lo vi desde lo que pretendía el cuerpo técnico y el club, era el momento para intentar desde acá que crezca y se establezca por objetivos más importantes, el sentimiento tiró para este lado, coincidir con Bruno me pone feliz, es desafiante, una etapa nueva donde uno viene con otra edad, con desafíos personales y grupales que se ponen sobre la mesa llevan a tomar una decisión, siempre es un placer estar en Unión".

"Me siento en un buen momento donde le puedo aportar cosas al equipo, en lo personal me trajo mucho el sentimiento, con otras cosas que involucran una decisión, el llamado del técnico, muchas cosas que no me hicieron dudar y tuve la convicción para serme fiel a mí, a lo que sentía".

El gran deseo personal

En el tramo final, Mauro Pittón no dudó en decir que "la camiseta de Unión para conseguir cosas importantes es algo extra, con el club que uno quiere es desafiante, todo tiene doble sabor. Yo tengo el sueño de salir campeón con Unión, es grande, requiere esfuerzo, convencimiento, aristas para trabajar, uno lo tiene desde chiquito, falta un montón, cada partido el desafío es seguir creciendo como equipo".