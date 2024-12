Mazzola: "A Unión le meto mi fichita en la Copa Sudamericana"

Más adelante admitió que "lo jodo a mis amigos que me quedaron en Santa Fe, son muchos, me van a tener muy presente, son hitos personales que a uno lo marcarán de por vida, feliz por lo que pasó, sigo teniendo amigos en el club, uno lo vive de manera muy especial".

Mazzola también dijo que "tengo esa camiseta, la número 12 que usaba, mi nene cuando estaba en Unión tenía tres años, no era consciente de lo que pasaba, ahora tiene 8, me va preguntando, mil relatos tengo de ese partido porque mira videos y empieza a entender. Mi señora y mi nene no fueron ese día a la cancha porque el nene tenía fiebre. Como todo futbolista que siempre tiene la familia atrás estaban pendientes".

Y luego, añadió: "Usaba la 12 porque me gusta, nunca usé la 9, me daban la 11, en inferiores hay un talle único, me acuerdo que después en B Nacional usaba la once, cuando llego al Lobo la 11 estaba ocupada y entonces empecé a usar la 12".

Una experiencia distinta al resto

Mazzola, en referencia a jugar partidos de tinte internacional, subrayó que "el ejemplo más claro fue Independiente del Valle que empezó a dar sus primeros pasos por aquellos años, a nivel mundial se emparejó todo. Lo que tiene de bueno esto son partidos aparte, uno los vive distinto, no importa que quien llegue mejor. Hay rivales difíciles, con Unión le metemos una fichita, el Kily está bien, ojalá que se pueda hacer fuerte".

Con relación a su salida del club, apuntó: "Justo pasó el tema de la pandemia, se acaba mi contrato, el club estaba haciendo recortes y la mayoría se fue, las vueltas de la vida nunca se dio, me hubiese encantado, viví momentos hermosos, en la ciudad siempre estuvimos a gusto. Hay recuerdos maravillosos. Me quedó con lo vivido que fue extraordinario".

Volver a sus pagos

Mazzola juega actualmente el Federal A con la camiseta de Sol de Mayo, el club de sus amores. En ese sentido expresó: "Después de Arsenal me fui a Instituto ascendimos, tuve un año en Atlanta, y me salió la oportunidad de ir a Guatemala por cuatro meses, era un buen dinero. Ahí, charlando con la familia dijimos que era tiempo de volver a casa, me ofrecieron equipos de B Nacional, pero definimos quedarnos en casa, me crié en Sol de Mayo, tiene que pasar algo muy loco para que me vaya".

Antes de su despedida, enfatizó: "A Unión lo veo bien, hubo momentos en los cuales tuvo irregularidades que tiene que ver con el fútbol argentino que está parejo. Veo la química entre jugadores, cuerpo técnico y la gente, creo que es el camino. Las copas son partidos distintos, el Tate ya jugó y tiene experiencia, de corazón le deseo lo mejor. Yo banco a morir a Orsini y Balboa, son dos toros. Veo que hacen un laburo extraordinario".