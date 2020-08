"Me hubiese gustado jugar más partidos en Unión"

Sebastián Assis llegó en enero de este año para reforzar el plantel de Unión y la realidad indica que jugó poco, ya que apenas protagonizó tres partidos. Dos de ellos por la Superliga y el restante por la Copa de la Superliga. Debutó en el empate como local ante Central Córdoba ingresando desde el banco. Y fue titular ante Godoy Cruz y Arsenal.

La primera etapa de la cuarentena la pasó solo en Santa Fe, alejado de su familia. Aunque el futbolista siempre destacó el acompañamiento del uruguayo Javier Cabrera, dado que vivían en el mismo edificio. Luego Assis retornó a Uruguay y en las últimas semanas volvió a nuestra ciudad.

En diálogo con Radio Sol 91.5, el volante charrúa se refirió a lo que viene y destacó las ganas de tener mayor continuidad. A su vez opinó sobre la llegada de Juan Manuel Azconzábal y de lo difícil que se hizo trabajar en un departamento durante un tiempo prolongado.

LEER MÁS: Unión: comienza el desembarco de Azconzábal en Santa Fe

"Yo vivía solo y el departamento no tenía balcón. Dos pisos más arriba vive Javi (Javier Cabrera) entonces entrenábamos en el departamento de él que sí tenía balcón. La primera cuarentena la pasé mal, no tenía con quien hablar y no quería molestarlo mucho a Javi porque estaba con su familia. Pero después me fui acostumbrando", relató el volante uruguayo, aseguró en el inicio de la charla.

A la hora de hacer un balance personal indicó: "Nadie esperaba esta situación, en mi caso quería jugar mucho más partidos, si era por mí, apenas llegué ya quería jugar. Pero nadie eligió lo que estamos pasando. Al menos tuve la suerte de jugar dos partidos, pero mi ilusión ahora está puesta en que arranquen los entrenamientos".

Sobre la llegada de Juan Manuel Azconzábal expresó: "Esperemos ver que nos pide el nuevo técnico y adaptarnos a su idea de juego. Está claro que todos arrancamos de cero y vamos a pelear por un puesto. Yo siempre fui positivo y entreno para ser titular, pero luego decidirá el entrenador".

LEER MÁS: ¿Qué piensa Lucas Gamba de la chance de volver a Unión?

Respecto a los trabajos que viene realizando dijo: "Seguimos trabajando con el profe Hugo (Díaz) que nos pasa trabajos y ahora se sumó el nuevo preparador físico (Jorge Funes). Ahora por suerte podemos salir a entrenar al aire libre y eso nos permite hacer ejercicios intermitentes".

Por último, consultado por el perjuicio que les traerá a los futbolistas estar tanto tiempo sin jugar respondió: "El ser profesional hace que te cuides. Si bien hace cinco meses que no entrenamos de manera normal, nos cuidamos y el poder salir ahora nos ayuda. Es obvio que todos los jugadores vamos a perder al estar cuatro meses encerrado, pero cuando arranquemos nos vamos a adaptar".