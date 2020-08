¿Qué piensa Lucas Gamba de la chance de volver a Unión?

A los hinchas de Unión todavía les dura la bronca por la forma en que Lucas Gamba se fue de Unión, ya que luego de un gran desempeño con la rojiblanca se fue en libertad de acción, tras haber sido uno de los puntos más altos del equipo que terminó logrando la clasificación para la Copa Sudamericana 2019.

Lucas Gamba llegó a Huracán, donde siguió mostrando lo mejor de su repertorio. Sus grandes actuaciones lo hicieron recalar en Rosario Central, donde sin haber tenido una temporada de ensueño fue clave en una gran campaña, donde se estuvo muy cerca de clasificar a la Sudamericana 2021, luego de haber comenzado muy comprometido en zona de descenso. El exdelantero Unión fue vital en los mejores momentos del equipo y se dio el lujo de convertir en la victoria ante River, en el Monumental.

Pero Lucas Gamba sabe que su lugar en el mundo es Santa Fe, donde echó raíces y su familia se siente como en casa, ya que hizo amigos fuera de la cancha y, además, sabe que con el hincha de Unión hay un gran romance que comenzó a confirmarse con el gol en el Clásico Santafesino que terminó en victoria por 1-0 en 2016.

Cada vez que a Gamba se le pregunta por la chance de volver a Unión es muy respetuoso del club donde se encuentra, más allá que deja entrever sus ganas de volver a vestir la rojiblanca. "No lo sé, mucho no me gusta hablar porque estoy en un club que hizo un gran esfuerzo por tenerme. Obvio que tengo un cariño enorme por Unión y me encantaría, pero no depende de mí, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. En los años que estuve en el club me tocó vivir momentos hermosos, como el ascenso que me dio la posibilidad de jugar en Primera. Además, pude convertirle a Boca, a River, en el Clásico, clasificamos a una copa, eso significa muchísimo y lo voy a recordar toda la vida", comentó.

Gamba.jpg Lucas Gamba desea volver a Unión siempre y cuando le respeten el contrato que tiene en Rosario Central. Internet

Más adelante a Lucas Gamba se lo consultó sobre lo que extraña de Santa Fe, y afirmó: "Todo, tuve la posibilidad de hacer amigos fuera del fútbol con mi señora, que se sentía muy cómoda, jugar al fútbol, con una vida muy tranquila. Casi todas las semanas nos juntábamos con amigos, en ese sentido bastante".

En tanto que cuando se le preguntó a Lucas Gamba por la llegada de Juan Manuel Azconzábal como entrenador de Unión, reveló: "Los chicos de Huracán con los que jugué tienen muy buenas referencias de Azconzábal, decían que era muy trabajador, con el que mejor habían trabajado. Por lo cual me puse muy contento si arregla el Vasco, porque siempre quiero que le vaya bien al club y tengo muy buenas referencias de ellos, así que espero que le vaya bien".

Por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, el manager Martín Zuccarelli se contactó con su representante para hacerle saber de las intenciones de que vuelva a Unión, mientras que los dirigentes de Rosario Central habrían dado el visto bueno para que se produzca la negociación, más allá que el entrenador Cristian González lo tiene en cuenta.

Lucas Gamba está dispuesto a aceptar el desafío de volver a Unión pero siempre y cuando no se le toque su contrato, con lo cual debido a la deuda que Central mantiene con la entidad de la Avenida, podría hacerse cargo de una parte importante de su contrato para que así se produzca el retorno del mendocino.