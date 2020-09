"Me llamó Zuccarelli y estuve cerca de dirigir a Unión"

Pablo Vico, el técnico de Brown de Adrogué, no solo es récord en el fútbol argentino por su permanencia de años en el cargo: también está en el top ten mundial, muy por arriba de Diego Simeone, el otro argentino que se encuentra entre los 20 entrenadores que llevan más tiempo en el puesto.

En la investigación publicada esta semana por el CIES, el Observatorio de Fútbol vinculado a la FIFA, se analizan las características de los entrenadores al frente de 1.646 equipos de 110 ligas en 79 países de todo el mundo. Uno de los análisis pasa por la vigencia. Y Vico que dirige a Brown de Adrogué desde marzo del 2009, aparece en el octavo puesto, mientras que el Cholo se ubica en la 16ª. posición.

En charla con Super Deportivo Radio por Radio Villa y LT10, el técnico récord del fútbol argentino reveló una información que no había trascendido. Contó que recibió un llamado del secretario técnico Martín Zuccarelli y que luego le dijeron que no podía dirigir a Unión por ser hincha de Colón, algo que desmiente rotundamente.

"Yo quisiera terminar mi carrera con Brown en Primera División o dirigir algún equipo de Primera División. De hecho, estuve varias veces cerca de dirigir en Primera, pero varias veces. Sin embargo, el dueño del fútbol argentino no me la ha permitido. Es un gran empresario. No me da lástima ni bronca, porque yo sé que tarde o temprano lo voy a dirigir, porque somos un cuerpo técnico de ocho personas que nos preparamos todos los días para hacerlo", relató.

Para luego agregar "Te digo que estuve muy cerca de dirigir a Unión de Santa Fe, tuve contacto con Martín Zucarelli. Fue algo muy por abajo. Después que hablaron con el "Huevo" Rondina pero me dijeron que no, porque decían que yo era hincha de Colón. Eso es mentira, yo soy de Huracán, mi papá era de Colón, yo no. Nada que ver. Incluso cuando el Turco Mohamed se fue de Huracán, yo estaba casi adentro, pero el dueño del fútbol no lo permitió".