"Me siento mucho más maduro para tener una chance en Unión"

Este lunes el volante Lucas Algozino deberán presentarse en Casasol para comenzar con los entrenamientos. Luego de su paso por Alvarado de Mar del Plata retornó al Tate. En su momento Leonardo Madelón no lo tuvo en cuenta y por ese motivo fue cedido a préstamo.

Pero ahora Madelón ya no está y el técnico es Juan Manuel Azconzábal, en consecuencia habrá que esperar para saber si Algozino es nuevamente negociado o si tiene chances de quedarse. Sobre esta situación, charló el futbolista con Radio Eme 96.3 y allí aseguró estar mucho más maduro luego de su paso por tres clubes (Brown de Puerto Madryn, Sportivo Belgrano y Alvarado).

"La experiencia de jugar en otros clubes fue positiva, en lo personal me sirvió mucho para madurar. En Alvarado de Mar del Plata la pasé muy bien, tanto con el grupo como en lo futbolístico. Por lo cual me llevó un lindo recuerdo de mi paso por ese club. Por suerte en los clubes que estuve cumplí con el objetivo de jugar y sumar minutos", comenzó contando.

Respecto a su presente dijo: "El lunes arrancamos, pero todavía tenemos que ver bien el tema de los protocolos y de los horarios. Pero por suerte comenzamos a entrenar, tengo que hablar bien con Azconzábal y con Zuccarelli para saber si me tendrán en cuenta o no. Pero obviamente que mis ganas están puestas en quedarme en Unión".

En cuanto a su situación contractual contó: "Yo tengo contrato con Unión hasta junio del 2021 pero por el momento no me comunicaron nada. Voy a esperar a ver si me tendrán en cuenta o no y yo supongo que a partir de allí me dirán si existe la chance de renovar el contrato o darlo por finalizado el año que viene".

Por último habló sobre la salida de Madelón y la llegada de Azconzábal "Está claro que Leo dejó una marca muy importante en Unión. La verdad que no conozco mucho como es la idea de juego de Azconzábal, pero entiendo que todo cambio debe resultar positivo. Por lo cual esperando que esta temporada sea lo mejor para Azconzábal, para Unión y para mí".