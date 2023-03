Mele: "Estar en la Selección es un sueño cumplido"

Para luego agregar "Ya estar acá es un sueño cumplido, es un privilegio que no todos los jugadores de fútbol pueden alcanzar, que es el de representar a la selección. Eso ya es un logro importantísimo y espero que haya mas sueños por cumplir".

Consultado por la manera en la que se enteró de la convocatoria contó: "Estaba durmiendo la siesta y me despertó mi novia a los gritos que había salido la convocatoria por instagram. Yo al principio no caía porque hasta que no recibiera comunicación oficial no iba a festejar, pero con el pasar de las horas me di cuenta que era verdad".

Por último, Mele expresó: "La alegría es enorme y soy un agradecido a Dios por estar en este lugar. Personalmente con muchas ganas de aprender y grupalmente aprender de mis compañeros. Empieza un nuevo proceso y estoy convencido de que va a ser productivo y que vamos a lograr cosas importantes. Ojalá que sea la primera de muchas, pero vamos a ir día a día agradeciendo y con muchas ganas de dar el máximo posible".