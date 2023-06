Méndez: "La pasé muy mal y tocamos fondo, hay que seguir con mucha humildad"

Sebastián Méndez habló con La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), donde hizo un balance de su gestión al frente del equipo, y también dejó en claro lo que cambió en Unión para que hoy goce de un presente más saludable, luego de un período de gran incertidumbre deportiva, que se había trasladado a lo institucional.

En cuanto a cómo hicieron para levantar a Unión, contó: "Creo que habíamos tocado fondo, esperemos que ese partido (ante Sarmiento) haya sido el punto de inflexión, ya que peor no nos pudo ir. Jugamos un muy mal partido y perdimos, de los tres triunfos el logrado ante Gimnasia fue el mejor, el equipo jugó bien, tuvo pasajes y momentos de buen fútbol, se vieron muchas llegadas y cosas muy buenas durante el partido".

Sobre lo que hubiese cambiado el partido si Santiago Mele no le atajaba el penal a Cristian Tarragona, Sebastián Méndez opinó: "Hubiese sido muy injusto porque tuvimos jugadas muy claras en el primer tiempo, pero fallamos en el último pase. Sabíamos que teníamos que tener paciencia en el segundo tiempo, ya que si seguíamos con esa intensidad íbamos a llegar al gol, se abrió bien el marcador, por suerte Jerónimo (Domina) convirtió su primer gol, y luego lo cerró Bryan (Castrillón) con un muy lindo gol también. Contento porque los chicos se soltaron, y por lo que significó volver a jugar de local y que la gente se haya ido contenta a la casa".

"Creo que la confianza va de la mano de los resultados, creo que tendríamos que ir mejorando partido a partido. Ahora vamos a tener rivales complicados como Newell's, que juega bien y se hace fuerte en su casa. Tenemos que seguir con las ganas que venimos mostrando, se notó mucho ímpetu y con ganas de salir de este momento. Jugar de local iba a ser todo un tema y los muchachos lo resolvieron muy bien", destacó Sebastián Méndez en otro tramo tras la victoria de Unión ante Gimnasia.

También se le preguntó por la racha adversa de Unión en el Coloso Marcelo Bielsa, y Sebastián Méndez opinó: "No creo que sea una carga, las rachas están para romperse, vamos a enfrentar a un rival muy duro, los dos equipos rosarinos son complicados como local. Además, tiene un funcionamiento muy claro, es un equipo difícil, tendremos que hacer un muy buen partido para conseguir una victoria, va a ser difícil".

Reflexionó también sobre el momento de Jerónimo Domina, y dijo: "Uno siempre intenta cuidar a los jugadores más chicos, eso debería ser siempre así. Por situaciones que vimos entendimos que tenía que jugar, volvió al equipo. Destaco que no para, es muy activo y solidario, tiene muy buenas condiciones. Pero es un chico y tiene 17 años, en el principio entendimos que no tenía que jugar por eso mismo. Luego vimos que podía jugar con esa presión y por eso fue a la cancha. Lo felicité por su primer gol en Primera, también a (Valentino) Venetucci por haber debutado. Espero que tengan una carrera linda y larga y sean lo que quieren ser. Tienen mucho futuro. Jerónimo entiende el juego, es jovencito, ayuda mucho. Es lindo verlo y que haya tenido ese recibimiento en el colegio, es un chico muy sano y muy bueno".

Sobre si ya piensa en el próximo mercado de pases de Unión, Sebastián Méndez contestó: "Hay que ir pensando, el receso va a ser muy corto, por lo que hay que buscar a los refuerzos antes. Sí hay posiciones en las que nos debemos reforzar, como equipo hay aspectos que podemos mejorar. Cuando nos asentemos un poco más vamos a jugar más, por momentos juntamos cuatro o cinco toques. Nos está faltando una mejor tenencia, los ataques estuvieron bien, y eso es dar un paso hacia adelante. En el partido ante Huracán atacamos dos veces en el segundo tiempo y ante Gimnasia se mejoró en esa faceta. Tenemos nombres, pero no hablé con Christian (Bragarnik)".

Luego, se le preguntó sobre el esquema con cinco defensores, y Sebastián Méndez reveló: "Es una línea de tres que se hace de cuatro, no tiene mucho misterio. Lo utilizamos mucho. Vimos que si nos seguían convirtiendo iba a ser complicado, pusimos otro central como Nico Paz, pasamos a Claudio (Corvalán) adentro y volantes de marca. Comenzamos a ser más sólidos. Vamos a jugar a lo que nos convenga. El fútbol se transformó mucho en cuestión de entrenadores. Muchas veces no hacés lo que más te gusta, pero si te da resultados hay que conservarlo".

"No hay que tapar a los chicos, sobre todo porque están jugando y rindiendo y en circunstancias muy especiales. Ganamos tres partidos pero no terminamos de salir de la zona baja. Ahora hay que seguir con mucha humildad. El fútbol argentino está muy parejo, y un equipo cuando va tomando confianza puede seguir mejorando, y esa levantada puede ser algo más sostenido en el tiempo. Pero dependerá de nosotros, con esas ganas y entrega es difícil perder un partido, puede pasar porque esto es fútbol y el rival puede ser superior. Ante Gimnasia se jugó con una gran intensidad, y cuando eso sucede el equipo se hace complicado, dependerá de nosotros evolucionar como equipo".

Se le preguntó por las situaciones de Franco Calderón, a quien se le vence el contrato el 31 de diciembre, y Thiago Vecino, quien sigue sin concentrar en Unión, y dijo: "Es un muy buen central, con nosotros jugó siempre, y está en un gran nivel, me gustaría que se quede, pero a eso lo dirá el tiempo y las ganas que tenga. Con Thiago (Vecino) también, pero entendemos que hay jugadores que están mejor, pero no porque no cuente con algún jugador eso no sucede".

Sobre si temió que a Unión se le iba a complicar más de la cuenta, Sebastián Méndez reveló: "No por ser optimista, pero ante Sarmiento reafirmé que peor no se podía estar. Me sentí muy mal, viví días difíciles, pero sentí que no podíamos estar peor, fue muy doloroso. Entendí que había que pelear, cambiando el esquema, pensando mucho en el equipo, creía que se podía salir, tenemos buenos jugadores, estábamos pasando un mal momento colectivo, pero tenemos con qué. El tiempo determinará si el análisis es correcto o no. Estas victorias hacían falta".

Opinó también de Imanol Machuca, y reveló: "Le gusta proponer todo el tiempo duelos, a la mayoría los gana, es potente y hábil. Resolvió mejor que lo que lo venía haciendo ante Gimnasia, quizás no es tan gravitante en los últimos metros en relación a lo que genera. Ahora está jugando de segundo delantero, tiene libertad para jugar, es muy rápido, está entendiendo mejor el juego. Le encontró el gusto a la posición y está haciendo buenos partidos. Pero necesita estar bien, tiene una gambeta rara, es distinto".

Por último a Sebastián Méndez se lo consultó por sobre cómo cree que Diego Maradona estaría por su presente en Unión, y destacó: "Espero que con la sonrisa de siempre, fue un partido muy emotivo para mí, me reencontré con gente con los que pasamos momentos muy lindos. Fueron 18 meses muy lindos, lástima que se cortó con la pandemia. Si está arriba espero que esté feliz, que es lo que siempre deseé para él".