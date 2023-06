Ramírez: "Confiamos en Unión pero aún no cobramos nada por Marabel"

El presidente de Capiatá, Ezequiel Ramírez, se mostró desilusionado al no recibir de Unión ningún pago por el pase del actual delantero, Junior Marabel

En diálogo con radio Sol Play 91.5 expresó que "seguimos aguardando, desde un principio confiamos en Unión, por Junior hubo muchas propuestas pero optamos porque vaya a Santa Fe, a través de Daniel Campos y Carlos Capogrosso, fue una situación de palabra, estamos lamentablemente aguantando, no pueden girar dólares".

Más adelante expresó que "ir a FIFA es un resorte legal, el último reporte fue el pasado viernes, nos comentaron que vendieron a jugador, vamos a esperar esta semana y en la siguiente realizaríamos esa acción".

El dirigente apuntó que "nosotros no recibimos ningún pago. La primera cuota la teníamos pautada cobrar en 250.000 dólares durante el mes de agosto del año anterior, fue una venta a crédito, desde el día uno no recibimos ningún pago. Nosotros tuvimos que abonar un canon cuando hay una transferencia para liberar al jugador. Cumplimos con nuestra parte, no así del otro lado".

Ramírez en otro tramo de la charla aclaró "que no hay cláusula de restitución del jugador. Tenemos la posibilidad de ir a FIFA con una demanda para intentar cobrar, en algún momento cobraremos".

Y luego, agregó: "Oficialmente no recibimos nada, pero si al intermediario que estuvo en la operación le expresaron que habría novedades. Nos piden que aguantemos, ya venció la segunda cuota. Están viendo la forma, buscando el permiso, llegamos a junio, Capiatá está perdiendo dinero. Leí que la intención de Unión es pagarle a los clubes para no estar más inhibido, pero no nos tocó aún".

Antes de su despedida, añadió: "La operación fue por 500.000 dólares, vencidos son 375.000 dólares, en agosto hay una cuota de 125.000, todo eso fue por el 60% del pase del jugador. El agente es Carlos Capogrosso por Argentina y Daniel Campos. El equipo está en tercera división, nos cuesta todo, los números a veces no cierran. Estar al frente de un club humilde no es fácil".