"Méndez nunca me llamó para decirme que se iba de Unión"

"La verdad que la decisión nos cayó por sorpresa, fue un impacto la decisión que tomó . Yo me enteré el sábado por la mañana, pero no era bueno darla a conocer antes del partido. El viernes a la noche me comentaron que estaba esa posibilidad y el sábado a las 8 recibí la noticia por parte de la oficina de representantes" , comenzó diciendo.

Para luego agregar "Me dijeron que era una decisión tomada por parte del entrenador. Que ellos no estaban de acuerdo y que intentaron revertir la decisión, pero que no lograron hacerlo. Que no la compartían, pero que no podían hacer nada, porque se trataba de una decisión exclusivamente personal".

"Todas las versiones que circulan son totalmente falaces, se trata de una inquina de gente que tiene algo contra el club y contra esta comisión directiva. Como por ejemplo, se mencionó el tema del dinero y de que no habíamos satisfecho las demandas", aseguró Spahn.

Y brindó detalles al respecto "Un día nos pidió una banda elástica, pero como no teníamos bandas elásticas, porque los otros cuerpos técnicos no nos pidieron, fuimos y la compramos. También adquirimos un drone, que se compró en tiempo récord para filmar las prácticas".

Y siguió: "Armamos un carpa para armar un gimnasio en Casasol. Dos viajes lo hicimos en avión, teniendo el micro gratis, fuimos solucionando todo lo que se pidió. Se le pagó al cuerpo técnico antes que plantel, no se le debía un centavo, de mayo y se pagó un premio importante por los seis puntos antes Central Córdoba y Huracán".

"Después la saña de tergiversar, Vélez nos debe dinero por la venta de Mauro Pittón, pero tiene tiempo de pagar hasta el 30 de junio. Por lo cual, aún no estábamos en tiempo de inhibir, igualmente, no estamos para dolor sino para buscar soluciones", expresó el presidente rojiblanco.

Consultado por la relación que tendrá con Vélez de acá en adelante dijo: "A Rapisarda lo crucé el jueves en la Asamblea y me dijo que hablábamos más tarde. Lo busqué, pero después no lo encontré, el sábado a la noche le mandé un mensaje y le desee éxitos. Después me llamó a las 10.30, pero no atendí, porque le iba a decir cosas de las que después me iba a arrepentir".

En relación a Méndez y su cuerpo técnico opinó: "El cuerpo técnico se fue sin darnos explicaciones. Seguramente hubiese argumentado lo del hijo, después que se fue por Vélez, después por los refuerzos que no iban a llegar. Y después por la plata. Antes de que llegue, se hablaba de que era una persona inestable".

Y para finalizar este tema sentenció: "Pero no es Méndez solo, se trata de un cuerpo técnico, que trabajaban por un dinero en México y acá por otro. Pero tuvo presión de algún integrante del cuerpo técnico, que es tóxico a nivel de pensamiento y no es Adrián González. El domingo, me quedé esperando la llamada de Méndez que nunca llegué".