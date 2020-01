Miguel Brizuela, el volante que habría sido ofrecido a Unión

Unión arrancó una semana intensa. No solo por la vuelta de la Superliga recibiendo este viernes al líder Argentinos Juniors por la 17ª fecha sino por las inesperadas salidas de Nelson Acevedo, Damián Martínez y Yeimar Gómez Andrade. Lo que era todo tranquilidad pasó a ser nerviosismo sabiendo que el DT Leonardo Madelón, que según versiones analizó –o analiza– dar un paso al costado, precisa con urgencia reemplazantes.

El tema pasa por ser algo muy complejo, ya que la mayoría de clubes están definidos y, salvo excepciones, es poco probable que se desprendan de valores titulares, que es lo que precisa el Tate. Lógicamente que hay una importante danza de nombres de posibles gestiones y los típicos ofrecimientos.

El escenario no es el más favorable en ese sentido y por eso hay que empezar a contemplar alternativas de menor renombre como apuestas para potenciar a los que ya forman parte del actual plantel. Por eso fue acercado como posibilidad el volante Miguel Brizuela de Vélez.

No forma de la columna vertebral del técnico Gabriel Heinze y por eso el club no tendría problemas en cederlo. Tiene solo 59' en Primera División, en algo que no convencería del todo a Madelón. Tiene 23 años (5 enero 1997) y la dirigencia habría recibido buenas referencias.

Amén de esto, no fue descartado, pero no estaría entre las prioridades. Aunque en una instancia difícil, se queda en el anotador.