Mosqueira: "Es clave la confianza que nos da Kily González"

Mosqueira habló con Sol Play (FM 91.5) sobre su gran noche en Avellaneda, donde anotó su segundo gol en Primera División (el primero fue ante Estudiantes en La Plata), y comenzó revelando: "La cantidad de mensajes que he recibido de la gente me ayudó a sentir muy bien".

Luego, valoró el mensaje que les brinda Cristian González para desarrollar el juego que Unión mostró ante Racing, y detalló: "La confianza que nos da el entrenador nos permite jugar con esas cosas, no solo con un remate al arco, alguna gambeta, sobre todo a los delanteros. En inferiores también he tenido varias chances de esos remates al arco, incluso he hecho algunos goles. Esta vez me quedó justo ahí, la controle bien y me animé, no pensé en otra cosa que rematar".

Cuando se le preguntó por cómo fue encontrando su juego en Unión, Mosqueira indicó: "Creo que maduré muchísimo en la toma de decisiones. Hoy, si bien falta muchísimo por mejorar, la toma de decisiones fue uno de los puntos clave, el no apurarme con la pelota, quizás tomarme medio segundo más o un segundo más para mirar, para dársela bien a mi compañero. Quizás en los primeros partidos me apuraba. Y después estas cosas, la confianza para hacer un remate a largo, un cambio de frente”.

Mosqueira.jpg Prensa Unión

"Soy todo oídos a lo que me diga el cuerpo técnico porque son gente de experiencia y que sabe del tema. Yo como un jugador joven tengo que tomar las herramientas que me den para hacer cada día mejor", agregó en otro tramo el rosarino Mosqueira.

También valoró lo que le aportó Mauro Pitón a Unión, y argumentó: "Con toda su experiencia que tiene, el conocimiento ya también de la institución y todo, me ha tirado toda su experiencia, sus conocimientos, es un jugador que juega en esa posición también. Mientras sea para aportar, escucho todo lo que sea, no solo de él, su hermano Bruno también me aconseja muchísimo”.

Sobre si hubo algún cambio en cuanto al estilo que pretende Kily González, en relación al campeonato pasado, opinó: "La idea del entrenador es siempre la misma, siempre la misma intensidad, obviamente con características de otros jugadores, porque si bien el sistema táctico es uno, cada jugador puede aportarle algo distinto al equipo. La idea es la misma, sobre todo desde la parte de actitud. En la parte táctica sí hubo algunos cambios, con respecto a los jugadores que han venido a reforzar el plantel”.

Y en el final se refirió al partido ante Estudiantes de este jueves en el 15 de Abril, y Joaquín Mosqueira analizó: "Es otra final para nosotros y ojalá que en nuestra cancha, con nuestra gente, salga todo bien. Hemos analizado un poco al rival y obviamente cada equipo tiene su identidad. Estudiantes es muchísimo más vertical, también ataca por los costados, así que estamos trabajando para hacer nuestro juego, que es lo que más queremos".