Mosqueira, pronto a firmar su primer contrato profesional en Unión

Si bien el presente deportivo de Unión no es el mejor, el proyecto de apostar por los jugadores del club continúa y se espera que en los próximos días se confirme la firma de primeros contratos. Uno de ellos sería el volante central Joaquín Mosqueira, que lleva tres partidos en Primera División.

Un chico que llegó de Rosario, pero él mismo cuenta un poco en charla con el programa Pressing Deportivo que se emite por Radio Sí 98.9. "Atravesé una etapa en las inferiores de Newell's, donde aprendí muchas cosas. Comencé a crecer en la Liga Casildense. En 2021 pasé a Renato Cesarini y en 2022 me capta Unión. Vengo de un año muy lindo, con altos y bajos hasta llegar a Primera División, donde mantenerse es lo más complicado".

"Siento muchísima emoción. Pensé que este momento (el del debut) no iba a llegar. Entonces uno se acuerda de quienes te apoyaron y el esfuerzo, como el de la familia. Cuando entrás al campo querés demostrar por qué llegaste. Ni hablar cumplir el sueño de debutar en el 15 de Abril", comentó el jugador.

Pero no quedó solo ahí: "Mi familia es todo, porque siempre me acompañaron. Los tengo presentes y son claves en mi carrera. Estoy orgulloso, porque siento que no le fallamos a todo lo que hicieron por nosotros".

Asimismo, recalcó que actualmente " solo pienso en Unión, que me abrió las puertas y me hizo cumplir mi sueño".

En otro tramo de la entrevista, Joaquín Mosqueira contó el golpe de efecto que significó el cambio de técnico: "El Gallego (Sebastián Méndez) propone un juego con mucha intensidad. Presionando siempre y cuando tengamos con la pelota, no apurarnos. Se notó un cambió en la última fecha y estamos con confianza para lo que sigue. Uno sueña con clasificar a una copa y estamos muy confiados que saldremos de esta situación. Tenemos autocrítica y siento que este cambio de aire nos dará el impulso necesario".

En el final, dijo: "Uno sueña con jugar en Europa y llegar a la Selección. Pero más que nada, vivir de esto, que es de lo que me gusta".