Munúa busca respuestas frente a un partido límite

Es por ello, que más allá de no contar con el apoyo de los dirigentes, el técnico uruguayo dirigirá a Unión este viernes cuando en el 15 de Abril enfrente a Estudiantes. Ahora sí, parece ser un partido límite para Munúa, que da la sensación no resistiría una derrota más y menos ante los hinchas. La presión sería muy grande y difícil de resistir.

En consecuencia, el DT es consciente que se juega mucho en el cotejo ante el Pincha, ya que todas las miradas estarán puestas sobre su persona y las decisiones que vaya tomando. Por ello, frente a este panorama complejo, meterá mano en el equipo y dispondrá de tres variantes, además de un cambio de esquema, buscando revitalizar el ataque.

La primera modificación será la vuelta de Federico Vera en lugar de Francisco Gerometta. Teniendo en cuenta que el equipo juega de local, apuesta por el lateral con mayor vocación ofensiva como es el caso de Vera. Un cambio que asoma lógico, dada las urgencias que tiene Unión por sumar una victoria.

Por su parte, la segunda modificación implica una variante en el dibujo táctico. Y es que ingresará Ezequiel Cañete en lugar del expulsado Franco Calderón. De esta manera quedará disuelta la línea de cinco defensores, pasando Claudio Corvalán a jugar como segundo marcador central y Lucas Esquivel como lateral.

Mientras que el tercer cambio es la vuelta de Daniel Juárez que es el goleador del equipo en lugar de Kevin Zenón. Una decisión que tiene que ver con la chance de tener mayor peso en los metros finales. Pajarito es un delantero y Zenón es más un extremo. Por lo cual, en principio se trata de una variante más ambiciosa.

Lo cierto y concreto es que Munúa viene probando y cambiando desde hace tiempo sin encontrar una solución. Mueve las piezas, pero sin resultados y ante un partido que puede marcar un antes y un después, no es la excepción. Con el ingreso de Cañete buscará tener mayor control del juego y con Juárez más acompañamiento para Thiago Vecino.

No tiene mucho más como para probar. En la previa parece ser un equipo lógico y lo mejor que puede poner. Teniendo en cuenta que Mauro Luna Diale no atraviesa un buen momento y que Calderón está sancionado. Munúa sabe que el partido del viernes es una final y que quizás no haya mañana.