Nacho Arce: "Mis amigos son todos hinchas de Unión"

Más adelante apuntó que "tuve muchos técnicos, llego con Adalberto Muñoz que es el que me lleva a Unión, a Chano González lo tuve como mi creador de base, a los 16 años ya estaba en el plantel de Primera, subo con el Turco Alí, después vino Kudelka que me dio la oportunidad de debutar en Primera. Logramos el ascenso, atajaba Ale Limia, me tocaron técnicos de los cuales uno saca cosas, al igual que los compañeros, de los que siempre saqué lo bueno".

La primera vez en el 15 de Abril

Con otros equipos le tocó medirse con el Tate pero para Arce será el primer cotejo en el estadio de la Avenida López y Planes. Al respecto, disparó: "Es la primera vez que me toca enfrentar a Unión en el 15 de Abril, uno con el crecimiento y la madurez intenta enfocarse en su trabajo, siempre con respeto hacia la gente que me abrieron las puertas para tener mis inicios. Después es fútbol, llevar una buena imagen, un respeto. Mis amigos son todos hinchas de Unión que me van a ir a putear seguramente".

Ignacio Arce.jpg

En otro tramo de la charla subrayó que "todos los chicos van a estar en la cancha, ya me escribieron algunos, los voy a ver. Riestra llegué hace seis meses, logramos un ascenso superando a cada rival, fue todo muy mediático, lo enfrenté un montón de veces, una vez que estás adentro te das cuenta como es la realidad, somos dignos rivales, enfrentamos a los grandes y le jugamos de igual a igual. Está a la altura dignamente, con jugadores que vienen del ascenso".

En la parte final, no dudó en admitir que "hay una realidad que es muy diferente a todos, en la pretemporada hubo distintos turnos, ayer llegué tarde a mi casa, a veces nos toca otro tipo de entrenamiento, hay que equiparar con lo físico al no tener tanta jerarquía para hacer la diferencia. Es un lugar que es un loquero donde hay que estar para vivirlo. Eso fortalece al grupo".