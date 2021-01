Nacho Arce vuelve a Unión: "El lunes me presento y veremos"

En diálogo con Radio Gol 96.7, Nacho relató lo complejo que se presentó el 2020 por la pandemia y el crece con la AFA por el ascenso, ya fuera de carrera: "Fue algo muy atípico, complicado y raro para San Martín por la situación con AFA y el TAS. La pérdida de la base del plantel y armarlo de nuevo, costó y no fue lo mismo. Terminó de la manera que tenía que terminar. Muy sucio todo. Sabíamos que los árbitros nos iban a boicotear en todo momento y pasó justo con Atlanta. Fuimos dignos rivales y merecíamos el triunfo, pero bueno. El poder maneja todo y te das cuenta que es una enorme suciedad. Por eso nosotros nos vamos con la cabeza en alto por la participación digna".

Ignacio Arce 1.jpg Ignacio Arce terminó su préstamo en el Ciruja y debe regresar a Unión. Prensa San Martín (T)

Asimismo, Ignacio Arce bancó al máximo titular Ciruja, Roberto Sagra en la lucha de lo que se creía justo: "El presidente hizo lo que hubiera hecho cualquiera, porque nos estaban robando lo que era nuestro. San Martín es un equipo que merece estar más arriba con historia y convocatoria. Pero uno contra el mundo era muy complejo".

Luego sí Nacho se metió con lo estrictamente contractual: "Este es el segundo préstamo y no se puede hacer otro. Lo único que queda es la compra. Yo siempre le estaré agradecido por lo que me brindaron y cómo me ayudó a crecer. Me gané un nombre en San Martín. Salí de Unión, pero mi carrera la hice en otro lado. Me voy por la puerta grande, siendo humilde y tras haber dado todo".

GOL DE ARCE a Instituto | Relatos: Facundo Perez | Comenta: José Correa

"Con los dirigentes tengo buena relación. Sabemos la situación económica que se vive y seguramente seguiremos comunicado, pero ahora solo queda ir a Unión para ver qué quieren de mi. Hay que ir cerrando etapas y mirando para adelante. Ahora solo queda presentarme y que la dirigencia de Unión, con quien no hablé bien, vea lo que quiere hacer. Tengo un año más de contrato. El lunes tengo que estar en Santa Fe, como todo profesional. Ahí veremos cómo es la situación y estoy preparado para lo que venga", apuntó Ignacio Arce.

En el cierre de la charla, admitió con no cruzó palabra con el DT Juan Azconzábal: "Hablamos con el mánager (Martín Zuccarelli). Me daban esta semana para acomodarme y presentarme el lunes, porque además había sido padre. No dialogué con el técnico. Sí recibo llamados de otros clubes, pero estoy tranquilo. Seguramente tomaremos la mejor decisión la semana entrante. Si no me consideran, tomaremos otro camino".