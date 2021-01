El extraño caso de Pablo Calderón en Unión

Llegó a Santa Fe en 2015 junto a su hermano y luego de recorrer el trayecto en las divisiones inferiores, asomó la cabeza en Reserva y Liga Santafesina, aunque jamás tuvo oportunidades de jugar de manera profesional, algo que sí consiguió Franco con la venta de Yeimar Gómez Andrade a la MLS de Estados Unidos.

Sin poder firmar su contrato fue dejado en libertad y entonces probó suerte en Jicaral Sercoba de Costa Rica, hasta que se desató la pandemia. Allí, nuevamente emergió la posibilidad de regresar a Unión, y en este caso con la llegada de Juan Azconzábal se renovaron las ilusiones a punto tal que firmó un contrato hasta diciembre de 2022.

Pero tanto en los partidos oficiales por la Copa Diego Maradona, como los cotejos de dos rondas por la Copa Sudamericana, volvió a quedar al margen, fundamentalmente con las llegadas de defensores como Nani o Galván. Incluso a su hermano también le costó recuperar la titularidad, algo que ocurrió en los últimos partidos.

El pasado lunes, en esa lista de 33 futbolistas que iniciaron la pretemporada en Casasol, el nombre de Pablo Calderón no figuró, con lo cual no estará considerado al momento de armar el próximo plantel. Con ese vínculo vigente y entrenando en Reserva, el Melli buscará tener algún horizonte para poder lograr la continuidad que en Unión no consiguió.