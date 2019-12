La meta de Unión en 2020 es volver a meterse en la pelea por ingresar a una copa internacional y, además, mejorar la producción en la Sudamericana, donde deberá enfrentar en primera fase a Atlético Mineiro de Brasil. Un comienzo de año cargado de emociones y por eso se necesitará de un importante recambio y una base física y mental.

Actualmente la dirigencia está enfocada en el mercado de pases en pos de concretar las peticiones del entrenador, Leonardo Madelón, quien dijo en su momento que precisa entre cuatro y cinco refuerzos, siempre y cuando no se vaya nadie, porque se modificaría la cifra.

Por ahora son todos rumores y avances, máxime si se tiene en cuenta lo quieto que viene el asunto y lo complicado que luce el panorama por los escasos recursos económicos y las constantes especulaciones. Hasta el momento lo que imperan son los ofrecimientos, ya que la mayoría de los jugadores tienen contrato hasta junio.

Nahuel Gallardo 1.jpg Télam

Justamente en las últimas horas comenzó a circular la versión Buenos Aires que habría charlas entre el Tate y River por el lateral izquierdo Nahuel Gallardo. Un apellido que no es nuevo, ya que antes del arranque de este campeonato surgió como alternativa, al igual que en Colón. Pero su falta de continuidad fue un tema y por eso no fue contemplado.

La situación no habría cambiado y, por si fuera poco, el DT tiene opciones en esa parte de la cancha con Claudio Corvalán y Federico Milo. A no ser que esté analizando otro movimiento y necesite alguien más. En el Millonario el Muñeco, su padre, tiene otros valores fundamentales delante y por eso está muy tapado y se busca que tenga rodaje. Es así como nacería el presunto interés.

A sus 21 años, tiene apenas un puñado de minutos en Primera y, si llegara a ser firme esta noticia, sería más que nada una apuesta. Aunque si se tiene en cuenta lo que dijo Leo, de que lleguen nombre para ser titulares, la posibilidad se esfumaría.

Leonardo Madelón.jpg UNO / José Busiemi

¡Pero ojo! Ya que habría otras instituciones haciendo sondeos, generando incertidumbre. Por ahora es más que nada algo que se instaló en Buenos Aires, ya que el presidente Luis Spahn y el secretario Martín Zuccarelli mirán más que nada en potenciar el medio y el ataque.