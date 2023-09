Campisi, por UNO 106.3: "Estamos muy motivados y con el cuchillo entre los dientes como quiere Kily"

"Apenas salió la posibilidad me entusiasmé. Una oferta que no quería dejar pasar por lo que representa Unión. Estoy contento de estar acá y la verdad que todo salió de un día para el otro. Se comunicó Charly Capogrosso (Carlos, representante) y se dio todo de la mejor manera. Acá estamos ya trabajando. Firmé por 18 meses", contó este viernes el nuevo arquero rojiblanco, Nicolás Campisi, en charla con UNO 106.3, a través del equipo Dial Deportivo.

En una charla distendida, el golero precisó en qué momento le aparece esta oportunidad, donde le tocará pelear el puesto con Sebastián Moyano: "Uno entiende que la maduración para un arquero demora más que la del resto, pero este último año estaba en Huracán, donde no pude jugar mucho. Aunque lo tomé para crecer y la verdad que este momento me agarra muy bien, siendo un arquero serio y tiempista . Esperemos sea un puntapié más para seguir mejorando".

A la vez que apostó fuerte: "Este es el desafió más importante de mi carrera. En los anteriores equipos era titular y en Huracán es donde no logré eso. Entonces este es el desafío más importante ahora. Me encontré con arqueros muy buenos en Unión y un grupo increíble, con predisposición para trabajar y uno se potencia. Así que vengo a aportar. Quiero poner todo de mí. Hay un gran ambiente y estoy muy contento. Me siento como en casa pese a que llevo pocos días acá".

"El técnico (Cristian González) me recibió muy bien. Charlé el primer día, donde me comentó los objetivos y lo que quiere de un arquero. La idea es buscar victorias y hacernos fuerte en casa. Se generó un equipo competitivo e intenso, entonces uno buscará acoplarse a eso. Cuando el equipo está con la dinámica de ahora uno debe adaptarse rápido", agregó el flamante golero rojiblanco.

Campisi.jpg Nicolás Campisi dijo que Unión es el "mejor desafío de su carrera". Prensa Unión

Asimismo, le restó importancia a la juventud reinante en el grupo para pelear por la permanencia: "No hay una fórmula para saber en lo podés pelear por más que haya mucha juventud. Sacarán más puntos aquellos equipos que estén en los detalles. Los que más rápidos agarren la idea serán los que prevalecerán".

"Eso sí, quedé sorprendido con la mayoría, porque no tenía tanto conocimiento del plantel por estar mucho tiempo en el exterior. Me llamó la atención con Toro Morales, Kevin (Zenón) y (Franco) Calderón. Así que los hinchas de Unión deben quedarse tranquila con el potencial", enfatizó Campisi.

En el final, palpitó el partido del lunes en Santa Fe ante San Lorenzo por la 3ª fecha de la zona B: "Para Unión van a ser duro. Todas son finales y ante San Lorenzo será una más, porque es un equipo práctico y la meta solo pasa por quedarnos con los tres puntos. Ellos jugaron entresemana y quizás es bueno para nosotros para analizarlos más a fondo. Pero después en el juego puede pasar cualquier cosa. Igual, saldremos a ganar para seguir con esta racha. Estamos todos motivados y con el cuchillo entre los dientes al compás del técnico. Da gusto sumarse a esta clase de planteles. El equipo está muy metido".

