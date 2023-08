Chilavert criticó a Méndez por su salida de Unión: "Debió respetar al club que le dio trabajo cuando él no tenía"

Quizás es cuestión de que las incorporaciones aporten lo necesario, aunque el margen es corto, porque solo quedan 12 fechas por delante. El exarquero paraguayo José Luis Chilavert opinó sobre el escenario y, a la vez, dejó su reflexión sobre la decisión polémica del Gallego de alejarse de Unión para tomar al club de sus amores.

Algo que sigue dejando tela para cortar y Chila fue contundente en diálogo con Madero Sports Radio: "No estoy de acuerdo con lo que hizo Méndez. Hay que respetar a Unión, que es un club modelo en Argentina y trata de armar siempre grandes equipos. Si yo estuviera en su lugar, no actuaría como lo hizo él, pero lo siente así".

Sebastián Méndez.jpg José Luis Chilavert criticó a Sebastián Méndez por su alejamiento de Unión para agarrar Vélez. UNO Santa Fe / José Busiemi

A la vez que retrucó: "No me gustó lo que hizo, porque entiendo que la gente de Unión confió en él cuando no tenía trabajo. También hay que medir esas cosas y ponerlas en el tapete. No es cuestión de venir y hacer populismo, porque hoy en día a mucha gente le gusta hacer populismo barato".