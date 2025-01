"No creo que Unión me deje ir tan fácil, pero hablé con Kily y le dije que me gustaría salir"

Vale recordar que a mitad de 2024, el Tate hizo uso de la opción por el 50% del pase en 600.000 dólares, por lo que estaría pidiendo al menos el doble. El tema pasa por el contrato para el jugador, que sería mucho mayor y eso claramente lo tienda. Igual, trata de ser cauto. Así lo fue en charla con Carve Deportivo 1010 AM de Uruguay.

"El año viene fuerte realmente (risas). Arrancamos la pretemporada y acá en Argentina el trabajo es intenso. Cuesta al inicio, pero es normal. Es algo fundamental esta preparación. Como que te da la energía para el resto del año", comentó en el inicio de la charla.

Después, hizo un balance de su temporada: "En lo personal me fue bien. Fui el goleador del equipo y clasificamos a la Sudamericana. Peleamos en un momento el campeonato y, para un equipo como Unión, es todo un logro. Acá jugamos siempre con 29.000 personas. Ni Nacional y Peñarol llevan tanta gente".

BalboaUnión.jpg Unión no afloja, pero Balboa igual se ilusiona con la chance de ir a Racing. Prensa Unión

Volviendo al rendimiento del Tate, contó: "Fuimos un equipo intenso y me pude adaptar bien. El cuerpo técnico sabía lo que podía dar y nos potenciamos todos. Kily (González) es lo que muestra y conmigo se portó muy bien. Tuve algunos problemas personales en el año y se portó muy bien. Es un tipo sencillo y pasional".

Racing quiere a Balboa

Luego, si reveló que la Academia lo quiere: "Lo disfruto, porque es algo muy lindo que un equipo como Racing se interese en mi. Estoy al tanto del interés y creo que es un premio a mi trabajo. Igual, no creo que me dejen salir tan fácil. Lo hablé con el entrenador y le dije que, si estaba la posibilidad, me gustaría salir y me entendió. Pero sé que no será fácil. Trato de no pensar tanto y tampoco pregunto para manejar las ansias. Trato de enfocarme en los entrenamientos, porque es lo que me hará rendir en el año y estoy contento en Unión, pero claramente si se da esta chance sería muy lindo".