"No encontramos nada para no aprobar el balance en Unión"

La contadora Priscila Tenerello, de Tate Campeón, habló con Sol Play (FM 91.5), donde comenzó diciendo: "Fuimos invitados a partir de un mensaje al doctor Marcelo Martín, y por otro lado estuvimos reunidos hablando de este tema, y creemos que una vez que se abrieron los canales de diálogo y discusión, donde se nos dio espacio a todos, debemos cuidarlo. Nos llevó mucho tiempo abrir las puertas del club y tener discusiones hacia adentro, y sectorizar la discusión no contribuye. Nosotros estamos manteniendo reuniones con socias y socios, semanales y mensuales, recibimos inquietudes de socios que no son de la agrupación. Hay que respetar al socio y cuidar los espacios del diálogo que se dio".

"Técnicamente al balance lo estudiamos mucho y no encontramos nada para no aprobarlo, siempre teniendo en resguardo el pasivo financiero. Ese es el tema trascendental, el pasivo financiero tiene que continuar expuesto a revisión, para poder determinarlo y actualizarlos faltan que se den tres o cuatro situaciones, en primer medida el señor presidente no hizo elección del método de evolución, y nos falta resolver la auditoria, falta una sentencia judicial y sentarnos entre los socios y ver la forma y métodos de devolución, un vez que el señor presidente haga elección de dicho método. Hay una porción de deuda cuando el presidente eligió cobrar por plateas en 2015 y luego de dos periodos lo revierte y asigna parte de esa deuda a familiares, ese es un tema a discutir. Pero en el balance está bien reflejado", destacó en otra parte de la charla Priscila Tenerello.

Más adelante, Priscila Tenerello de Tate Campeón, afirmó: "El mayor acreedor es Luis Spahn y su familia. Es un tema controversial el valor de la deuda, aportó mucho dinero y todos los unionistas lo sabemos. Pero no por eso la vamos a habilitar sin documentación, la queremos revisar. Si se elije por ingreso de dinero por venta de jugadores en dólares, hay un máximo del 35% de los ingresos del dinero que ingrese para comenzar a devolver parte de los apartes. Así se les devolvió a la familia de Malvicino y Vega".

Sobre la deuda con Paula Spahn, Priscila Tenerello dijo: "Dentro del monto de deuda con ella, hacen elección del método de devolución sobre una porción, que son los 244.000 dólares que figuran en el balance, eran aportes anteriores al 2010, los que se dolarizaron".