Nuevo cónclave entre el oficialismo y la oposición en Unión

"La reunión con la oposición será el jueves, creo el socio exige que nos agrupemos y solucionemos en conjunto. Plantearemos la regularización de la Asamblea, para aprobar Memoria y Balance, el año pasado pedimos que se acerquen y lo hicieron los especialistas, pedimos que se hagan las objeciones y no se hicieron, por eso queremos que se deje de politizarla. Las objeciones pueden ser públicas porque ya se conoce, pero si no hay objeciones el camino es aprobarlo, y si creen que el camino es no aprobarlo para dañar a nuestra comisión, dañarán al club", había manifestado el presidente de Unión, Luis Spahn, en diálogo con LT10 (AM 1020).

Asamblea en Unión.jpg Prensa Unión

Vale recordar que luego del primero cónclave, los referentes de la oposición dejaron en claro su postura, donde todos coincidieron en que las charlas principales giraron en torno al delicado momento futbolístico de Unión, que luego de dicho cónclave sumó tres triunfos al hilo (Central Córdoba, Huracán y Gimnasia de La Plata) y dos empates en serie (Newell's y Lanús).

LEER MÁS: Jorge Císeri: "Unión tiene una fortaleza económica"

De esta manera, Unión pudo salir del fondo de la tabla de posiciones, y a pesar del cambio que se experimentó desde lo futbolístico y anímico, en cada una de las presentaciones del equipo en la Liga Profesional queda de manifiesto la falta de alternativas y jerarquía en diferentes lugares del campo de juego, como ocurre en la delantera.

Este miércoles, a las 19.30, se realizará un nuevo cónclave en Unión, donde se analizará el momento futbolístico del equipo que conduce Sebastián Méndez, y se seguirá debatiendo, tirando ideas, para luego concluir en cuanto a la política deportiva a desarrollar, en un momento donde está costando más de la cuenta encontrar un manager para suceder a Roberto Battión y para consensuar los pasos a seguir en el próximo mercado de pases.