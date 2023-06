LEER MÁS: "Thiago Vecino fue a Unión libre, no pertenece a Liverpool"

En cuanto a qué porcentaje de suelos se paga con el ingreso de dinero por la TV, Jorge Císeri reveló: "Ya no pagamos más el 100%, estamos alrededor del 80%. Más allá de los desequilibrios económicos del país, hay que pensar que los ingresos se dividen por 28 equipos, cuando antes eran 20 equipos. Eso es claramente lo que viene pasando".

Sobre la restricción de sacar dólares al exterior, y sobre las situaciones particulares de Thiago Vecino y Junior Marabel, afirmó: "Se puede haberle pagado algo a Vecino, en este momento no lo tengo presente si se le pagó algo al jugador. Por Marabel, antes de las restricciones, hicimos los pagos correspondientes, estábamos al día, hasta que empezaron las restricciones, no dejamos de pagar sino que no pudimos. Se pagó un segundo préstamo por Santiago Mele, no fue con giros al exterior, sino con pagos hechos acá. Se están haciendo las gestiones a través de Conmebol para realizar los pagos. Con el dólar Mep es el doble. El presidente está trabajando con los abogados, el hecho de que no sea fácil no quiere decir que no se intente".

Junior Marabel.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

"Es probable que la llegada de jugadores desde el exterior es imposible, salvo que el pago sea en pesos. Todo lo pagamos en pesos, en dólares no se le paga a nadie. Los contratos en Argentina se hace en pesos y nosotros pagamos en pesos", agregó Jorge Císeri, tesorero de Unión.

Santiago Mele.jpg Prensa Unión.

En otro tramo aclaró cómo se dio el inconveniente en el fútbol argentino, que involucró a Unión, en cuanto a la disposición por los dólares, y afirmó: "Cuando se hizo la restricción, que no fue solo para los clubes, desde el gobierno nacional tomó el promedio de los últimos años y lo dividió por dos, como no teníamos operaciones hechas al exterior quedamos fuera de esa posibilidad, por eso se nos hace imposible".

Juan Ignacio Nardoni.jpg Racing tendrá varios retornos para visitar a Platense, entre ellos el de Juan Nardoni.

También se le preguntó sobre si se habló con los clubes de Liga por las ventas de Juan Nardoni y Lucas Esquivel, y Jorge Císeri destacó: "Se está hablando con los dos clubes, con Santa Fe FC por Nardoni hay diferencias, pero con Nacional por Esquivel no hay diferencias. Se les irá pagando a medida que vaya ingresando el dinero de las cuotas de la venta. Por Nardoni la diferencia es de interpretación al momento de realizar el contrato con el jugador, y lo están manejando los abogados".

Se lo consultó por el mal estado del campo de juego del 15 de Abril, y Jorge Císari reveló: "Nos sorprendió a todos, suponemos que es por el tiempo en que muere la semilla de verano y nace la de invierno, normalmente hay dificultades, en esta fueron mayores, pero se van a solucionar. Se compró una bomba nueva, pero la cancha estaba blanda, no esta dura. Fue por un tema de la semilla no del agua. La bomba se rompió, que trabajando en profundidad y a veces se rompen".

Sobre el dinero que Conmebol le retuvo a Unión, y Jorge Císeri destacó: "Se completó toda la documentación, debe hacer como un mes. Faltaba el contrato firmado con la empresa, estaba terminado y pagado, solo faltaba esa formalidad. Se hace virtualmente, eso faltaba y se mandó. No tengo conocimiento que falte otra cosa. Las luces no se colocaron porque hay que poner dos columnas, más todo el frente sobre los palcos nuevos, es un trabajo muy grande, con el uso de maquinarias muy grandes, es un trabajo importante. Esta gestión se está haciendo gracias a Nery Pumpido".