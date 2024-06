Orsini analizó en La Radio de UNO el gran presente de Unión

El delantero mantuvo un rico mano a mano en el programa de Ricardo Porta con La Radio de UNO (FM 106.3) y en el inicio, en referencia a su actual nivel, reconoció que "es un claro ejemplo que a veces hay que tener paciencia y lleva tiempo adaptarse, es difícil llegar a un club nuevo, con nuevos compañeros, me llevó un tiempo la adaptación, el año pasado peleamos el descenso con un plantel corto y de chicos, el rol era otro, diferente al de hoy, yo siempre estuve tranquilo porque sabía cómo estaba trabajando, la gente no estaba contenta".

Más adelante dijo que "el conocerme de memoria con los chicos me lleva a tener este presente, en el marco de un rendimiento muy bueno que está teniendo el equipo".

El análisis de la victoria ante el Ciclón

El exjugador de Boca expresó que "en el primer tiempo estábamos un poco acelerados, creo que recuperamos la pelota pero la perdíamos muy rápido, confundimos los caminos, intentamos llegar por dentro con pelotazos, eso nos complicó un poco. En el segundo tiempo cambiamos la lectura, nos faltaba templanza a la hora de tomar las decisiones, eso hizo el cambio de paradigma dentro del partido, el resultado en contra más la gente hizo que San Lorenzo no tenga chances y pudimos dar vuelta el partido. El equipo jamás se dio por vencido para ganar el partido".

Y luego, enfatizó: "La despedida de la gente fue un mimo, lo capto como eso en reconocimiento a lo que vengo haciendo, a la entrega y muestra de carácter como equipo, eso a uno lo hace más fuerte para seguir creciendo y defendiendo a muerte estos colores como lo estamos defendiendo hoy".

Asumir la posición en la tabla

Unión es uno de los tres punteros de la Liga Profesional, independientemente que apenas se jugaron cinco de las 27 fechas previstas. En ese sentido, Orsini subrayó: "No siempre se dan estas posibilidades de estar punteros con contundencia a veces es normal, como dijo el DT, hay que hacerse cargo, no hay que tomarlo como una presión, hay que mantener la humildad, ser conscientes, defender ese lugar, seguir por este camino de crecimiento para seguir estando arriba, es un campeonato largo, dentro de lo que es plantel está claro el objetivo, tampoco tenemos que presionarnos demasiados".

Para después, acotar: "Hay mucho por mejorar, disfrutar de este momento, venimos desde hace dos o tres fechas los mejores, son momentos únicos y siempre conscientes que es parte del camino y es todo más fácil pero con los pies sobre la tierra".

La competencia interna con los otros delanteros

"Somos cinco delanteros que tenemos diferentes características, están claras en cada uno, sabemos de esa competencia interna que hay, es sana, todos tiramos para el mismo lado, eso quedó reflejado por cada uno desde que ingresó, hay que dejar de lado el ego y defender el escudo. Todos lo hicieron muy bien, es algo que mejoramos en este tiempo, el año pasado cuando peleamos el descenso se nos cerró el arco a todos".

Y luego, amplió: "Este año hacíamos goles, pero nos están conviertiendo poco, hay que seguir por este camino para potenciar las virtudes. Mi préstamo con Unión termina en diciembre, soy jugador de Boca, me siento cómodo y pleno en Unión, no me gusta hacer futurología, no tengo novedades, ni enfocarme en diciembre, hay que saber dónde estamos parados, uno siempre buscará la mejor decisión para ambas partes".